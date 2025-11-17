Szijjártó Péter: a háborút meg kell állítani

Elmondása szerint a bolgár elnök is osztja a magyar álláspontot, és határozottan a biztonság pártján áll az illegális migrációval szemben. Hozzátette: amikor Európát fenyegető biztonsági kihívásokról esik szó, természetesen előkerül a brüsszeli politika hibáiból fakadó energiabiztonsági válság is.

A Magyarországra irányuló földgázszállítás egy jelentős része Bulgárián keresztül érkezik, ennek azonban a Lukoilhoz semmi köze, mert az egy olajfinomítóval és benzinkúthálózattal rendelkezik Bulgáriával.

Nekem nincsen szükségem fedősztorikra, tehát az elmúlt 11 évben szerintem úgy nagyjából mindenki annyiban megismerhetett, hogy nem szoktam fedősztorikra szorulni, tehát ha én akarok beszélni a Lukoil bolgár leányvállalatának felvásárlásáról, akkor beszélek róla, és nem titkolom. Tehát azóta nem vagyok vádolható, hogy mellébeszélnék a fontos ügyeknek. A Lukoil orosz tulajdonban van, a Lukoil eladásáról a Lukoillal kell tárgyalni. Most ha jól értelmezzük, akkor az amerikaiak adtak egy szankciós felmentést arra nézvést, hogy a Lukoil eladása tekintetében a Lukoil külföldi vagyonelemeinek, így a bulgáriai vagyonelemeinek eladása tekintetében is lehet tárgyalásokat folytatni. Nyilvánvalóan lehetnek olyan magyar gazdasági szereplők az energiaszektorban, amelyek érdekeltek lehetnének, vagy lehetnek egy ilyen tárgyalássorozatban, ha nekik szükségük van a támogatásra, természetesen mi ott állunk mögöttük, hiszen a magyar energiavállalatok jó működése, regionális megerősödése nemzetgazdasági érdekként azonosítható, de még egyszer mondom, nekem fedősztorira nincsen és nem is volt szükségem semmire.

– fogalmazott.

A Balkánon helyzet van, nem csak Bulgáriában, hanem Szerbiában is. Szerbiában is az olajvállalat többségi tulajdonosa az orosz vagy többségi orosz tulajdonban van, és rájuk is vonatkoznak a szankciók, tehát ott is valamit lépniük kell a szerbeknek is. És elméletileg a MOL szerepet kaphat, hiszen ennek a régiónak az egyik legerősebb energiaipari vállalata.

Az a helyzet, hogy van egy tulajdonos. Hogyha a tulajdonos szankció alá kerül, attól még ő a tulajdonos. És ahhoz, hogy az adott vagyontárgy a tulajdonostól elkerüljön egy másik tulajdonoshoz, ahhoz meg kell állapodni a tulajdonossal – hangsúlyozta.

Én sem mondtam soha, hogy például a horvátok, a szerbek, a nem tudom én, bárkik, a kenyaiak honnan vesznek maguknak energiahordozót, honnan akarnak, meg honnan tudnak. Hát mi közünk van nekünk ehhez? Ők tudják, hogy nekik hogyan jó, vagy hogyan éri meg, hogyan versenyképes, hogyan biztonságos – mondta.

Na de miért hozom elő ezt? Mert ugye mondod, hogy a szerb olaj, a szerbiai orosz olajvállalat szankciók alatt van. Ebből fakadóan aztán az állítólag fantasztikusan biztonságos, Horvátországból történő olajellátásunk jelenleg néhány tízezer tonnás szállításokat is nagyon nehezen vagy nem tud teljesíteni. Tekintettel arra, hogy a Horvátországból Magyarországra érkező csőnek Horvátországban van egy leágazása Szerbia felé. Az most kiürült az ottani szankciók miatt. Ezért műszakilag azt valahogy el kell dugaszolni.

– közölte Szijjártó Péter.

A MOL-t akarták rákényszeríteni arra a horvátok, hogy vegye meg azt a több tízezer tonna olajat, amivel eldugózzák a szerb csövet, hogy majd aztán lehessen Magyarország meg Szlovákia felé kőolajat küldeni. Szóval mondjuk rábízni magunkat egy ilyen szolgáltatóra, meg egy ilyen vezetékre, az azt hiszem, hogy elég nagy felelőtlenség van – fűzte hozzá.

Érdemes megnézni egyébként a harmadik országokon keresztüli európai olajimport alakulását, hogy egyszer csak olyan országok tűnnek fel az importforrások között, akik vagy maguk olajjal nem nagyon rendelkeznek, vagy megnövelték az orosz olajimportjukat szintén.

Folyamatos támadás alatt van Magyarország abból a szempontból, hogy bele akarják rángatni a háborúba, és nem magától értetődő, hogy nem veszünk részt ebben. Egy ilyen támadás volt az elmúlt napokban Zelenszkijnek az a kijelentése, hogy ha törik, ha szakad, elintézi, hogy Magyarországra ne jöhessen orosz olaj.

Ezek mind a magyar szuverenitás elleni, ebben a formában verbális támadások, de hogyha annak van gyakorlati következménye, akkor az a magyar szuverenitás elleni gyakorlati támadás. Ez megengedhetetlen.

– mondta Szijjártó Péter.

A műsorban elhangzott, hogy a bajor miniszterelnök tegnap — feltehetően belpolitikai okokból, hiszen a CDU/CSU az AfD-vel küzd — rendkívül élesen fogalmazott az Alternatíva Németországért párttal kapcsolatban. Markus Söder azt mondta, hogy az AfD tagjai Putyin udvari bolondjai, Kreml-párti hízelgők, és több hasonló kifejezést is egymás után felsorolt.

A német belpolitika jól láthatóan azért elég turbulens. Mivel nem vagyunk részesei ennek a vitának, szerintem ne is akarjunk részesévé válni, a németek majd megoldják a belpolitikai problémáikat úgy, ahogy akarják. Ha azt kérdezed tőlem, hogy nekem milyen érzésem volt az AfD társelnökéről, amikor ő itt volt, és volt szerencsém a miniszterelnök úr mellett ülni az egyik tárgyalásán Alice Weidellel, akkor nekem nem volt ilyen érzésem, de mivel nem vagyok címzettje ennek a megszólalásnak egyrészt, másrészt meg jól látható, mindenkinek megvan a maga belpolitikai küzdelme, ezért szerintem bízzuk a németekre, hogy ezt majd egymás között lerendezik – reagált a tárcavezető.

Azt tudom mondani, hogyha jól látom a németországi közvélemény-kutatásokat, akkor az AfD ma Németország első vagy második legnépszerűbb pártja. Igen. A legutóbbi német parlamenti választáson talán második helyen végeztek. A szavazóik száma, nem vagyok benne biztos, hogy pontosan így érzem, de valószínűleg nagyobb lehet, mint Magyarországon azok száma, akik részt vesznek a választáson. Ez azt mutatja, hogy ez egy sok millió német, ezáltal sok millió európai ember által támogatott párt. Az, hogy miért így alakult ez Németországban, mi vezetett oda, hogy az AfD a legnépszerűbb vagy második legnépszerűbb német párt legyen, ezt majd a németek megítélik, meg levonják a szükséges konzekvenciákat.

– szögezte le a politikus.