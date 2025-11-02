Totális a pusztulás Jamaicán a Melissa hurrikán nyomában

Jamaica kormánya eddig 28 halálos áldozatot erősített meg a Melissa hurrikán pusztítása után, de ez a szám még tovább nőhet, ugyanis a mentőegységek még nem jutottak el minden a vihar következményei miatt elzárt területre – írja a BBC. A hurrikán a modern történelem legnagyobb viharaként, 300 kilométer per órás szelekkel és hatalmas esőzésekkel csapott le a karibi szigetországra.

Jamaica nyugati részén óriási pusztítást hagyott maga után a Melissa hurrikán (Fotó: AFP)

A Melissa nyomán az utak járhatatlanná váltak, a kommunikációs hálózat pedig összeomlott. Még pénteken is mintegy négyszázezer ember volt áram nélkül.

A pusztítás ott volt a legnagyobb, ahol a vihar szeme lecsapott, tehát Westmoreland és St Elisabeth községekben. St Elisabeth-ben az épületek kilencven százaléka megrongálódott.

A túlélők óriási veszteségekkel néznek szembe.

Mindent elveszítettünk, de meg kell őriznünk a hitet és a reményt

– fogalmazott az egyik helyi lakos.

Egy másik arra panaszkodott, hogy sem étel, sem víz, sem segítség nem jut el hozzájuk. A helyiek hallottak ugyan ígéreteket segélyszállítmányokról, azok azonban nem jutottak el hozzájuk.

Szavakkal leírhatatlan a helyzet, amelyben vagyunk. Szörnyű. Nem is tudom, mit mondjak. Annyi reménytelen, tehetetlen és élettelen ember van itt most

– fogalmazott egy nő.

Andrew Holness jamaicai miniszterelnök a romok eltakarítását és az alapvető szolgáltatások helyreállítását sürgette. Azonban ez is csupán a problémák egy részét oldaná meg, hiszen sokak nem csak az otthonukat és a tulajdonukat vesztették el, de a megélhetésüket, például a halászhajójukat is.