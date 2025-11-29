Orbán Balázs közösségi oldalán számolt be róla, hogy lemondott „Ali baba” – vagyis az ukrán elnök kabinetfőnöke, Andrij Jermak, akinél a háborús korrupcióval kapcsolatos gyanú miatt házkutatást tartottak. Jermak, a különös álnévvel elhíresült politikus Ukrajna egyik legbefolyásosabb embere volt. A politikai igazgató kifejtette, hogy Zelenszkij tancsáadója akkor vált hírhedté, amikor napvilágra került az úgynevezett aranyvécés korrupciós ügy. A kabinetfőnök lemondása arra utal, hogy a korrupció akár az elnök köreit is érintheti és a helyzet egyre tarthatatlanabb.
Mindeközben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke továbbra is arra kéri az uniós tagállamokat, hogy 135 milliárd euróval támogassák Ukrajnát. Orbán Balázs kiemelte:
teljesen világos, hogy a magyarok érdekeivel ellentétes, ha Brüsszel a háború finanszírozására és a háborús maffia működtetésére költi a pénzt, ezért Magyarország nemet mondanak a Bizottság elnökének kérésére.