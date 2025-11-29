Hírlevél

Zelenszkij bukott tanácsadója döbbenetes üzenetet küldött

Egyre nagyobb a feszültség Szoboszlaiéknál: két részre bomlott a Liverpool öltözője

Andrij Jermak, az ukrán elnök kabinetfőnöke lemondott, miután házkutatást tartottak nála. Jermak az aranyvécés korrupciós botrány révén vált ismertté, és Ukrajna egyik legbefolyásosabb politikusának számított. Lemondása azt jelzi, hogy a korrupció akár Zelenszkij köreit is érintheti. Orbán Balázs az üggyel összefüggésben közölte, hogy Magyarország nem támogatja az uniós pénzek háborús célokra történő felhasználását.
korrupciós botrányorosz-ukrán háborúZelenszkijAndrij JermakUkrajna

Orbán Balázs közösségi oldalán számolt be róla, hogy lemondott „Ali baba” – vagyis az ukrán elnök kabinetfőnöke, Andrij Jermak, akinél a háborús korrupcióval kapcsolatos gyanú miatt házkutatást tartottak. Jermak, a különös álnévvel elhíresült politikus Ukrajna egyik legbefolyásosabb embere volt. A politikai igazgató kifejtette, hogy Zelenszkij tancsáadója akkor vált hírhedté, amikor napvilágra került az úgynevezett aranyvécés korrupciós ügy. A kabinetfőnök lemondása arra utal, hogy a korrupció akár az elnök köreit is érintheti és a helyzet egyre tarthatatlanabb.

Az ukrán elnök és kabinetfőnöke, Andrij Jermak
Az ukrán elnök és kabinetfőnöke, Andrij Jermak
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Mindeközben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke továbbra is arra kéri az uniós tagállamokat, hogy 135 milliárd euróval támogassák Ukrajnát. Orbán Balázs kiemelte: 

teljesen világos, hogy a magyarok érdekeivel ellentétes, ha Brüsszel a háború finanszírozására és a háborús maffia működtetésére költi a pénzt, ezért Magyarország nemet mondanak a Bizottság elnökének kérésére.

 

