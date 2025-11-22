Johannesburgban ülnek tárgyalóasztalhoz a világ vezetői

A G20 tagállamok november 22-23-án, Johannesburgban tartják soron következő, – immár huszadik – állam- és kormányfői találkozójukat. Ez lesz az első G20-csúcstalálkozó, ami az afrikai kontinensen kerül megrendezésre. Dél-Afrika 2024. december 1-től 2025 november végéig töltötte be a G20 soros elnökséget, majd december 1-jén átadja az elnökséget az Egyesült Államoknak.
A G20 a világ 19 jelentős gazdaságát, valamint az egész Európai Uniót és az egész Afrikai Uniót tömörítő szervezet, amely 1999 óta létezik. A szervezet főleg a globális gazdasággal kapcsolatos fő kérdésekkel foglalkozik. A G20 gazdasága felöleli a világ GDP-jének kb. 85 százalékát és a világkereskedelem több mint 75 százalékát (ez tartalmazza az EU belső kereskedelemét is) és a G20 tagországaiban él a Föld népességének kétharmada.
Ahogy az Origón is írtunk róla, Donald Trump jelezte, hogy Amerika idén nem vesz részt a G20–csúcstalálkozón. Az Egyesült Államok elnöke azzal indokolta a döntést, hogy a találkozónak otthont adó afrikai országban súlyos atrocitások érik a fehér kisebbséget. Egy G20-diplomata a Daily Mavericknek azt mondta, hogy jelen állás szerint valószínűleg csak egy elnöki nyilatkozattal zárul majd a csúcstalálkozó.
Dél-Afrika négy kiemelt célja
Ronald Lamola Dél-Afrika nemzetközi kapcsolatokért és együttműködésért felelős minisztere „történelmi felelősségnek” nevezte az elnökséget, és hangsúlyozta, hogy javítaniuk kell a hátrányos helyzetű emberek életkörülményein. Ennek mentén felvázolta Dél-Afrika négy prioritását:
Katasztrófa-ellenállóképesség erősítése
Ami főként a finanszírozási eszközök előmozdítását célozza, annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű országok újjá tudjanak épülni az éghajlati katasztrófák után.
Adósságcsapda kérdése
A növekedést gátló, súlyos adósságterhek kezelése az alacsony jövedelmű országokban.
Finanszírozás az energiaátálláshoz
A globális pénzügyi források átcsoportosítása, hogy támogatni tudják a szegényebb országok tiszta energiára való átállását társadalmi és gazdasági előnyök biztosításával.
Afrika kritikus ásványkincseinek kiaknázása
A lépés célja az iparosodás, a hozzáadott értékű feldolgozás és a zöld gyártás előmozdítása Afrikában, a puszta nyersanyag-kitermelés helyett.
A dél-afrikai G20-csúcstalálkozó valószínűleg elnöki nyilatkozattal zárul majd, miután az Egyesült Államok képviselete előre jelezte, hogy nem támogat semmilyen más dokumentumot.
John Kirton, a Torontói Egyetem G20 Kutatócsoportjának igazgatója azonban azt mondta, hogy az elnöki nyilatkozat kiadása a vezetői nyilatkozat helyett jelentős visszalépés lenne. Egy olyan nyilatkozat kiadása pedig, amelyet Trump vagy más amerikai tisztviselő nincs jelen aláírni, szintén nagy csapás lenne a szervezet jövőjére nézve.
Az új argentin külügyminiszter pedig, aki nemrég járt Washingtonban, valószínűleg Trump kívánsága szerint mindent megvétózna, ami Amerika érdekeivel ellentétes
– mondta Kirton, utalva Javier Milei argentin elnök múlt heti bejelentésére, miszerint ő sem vesz részt a csúcson, és külügyminiszterét, Pablo Quirnót küldi maga helyett. Hszi Csin-ping kínai elnök, Claudia Sheinbaum Pardo mexikói elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök szintén távolmaradásukról tájékoztatták a szervezőket.
A G20 Kutatócsoport honlapján közzétett cikkében Kirton azt írta:
A johannesburgi csúcstalálkozó várhatóan gyenge teljesítményt fog nyújtani. Ez lehet az első sikertelen G20 csúcs 2008 óta. Az USA és Kína – a világ két legnagyobb gazdasága – vezetőinek, valamint Oroszország, Mexikó és Argentína távolmaradása miatt kevés jelentős észak–dél alku születhet majd a helyszínen.
A házigazda Dél-Afrika ennek ellenére igyekszik érvényre juttatni a prioritásait.
Elméletben Dél-Afrika és a legtöbb olyan G20-tag, amely támogatja a dél-afrikai elnökség ambiciózus fejlesztési programját, megkerülhetné az USA-t és kiadhatna egy vezetői nyilatkozatot. Ám több G20-ország vonakodik nyíltan szembemenni az Egyesült Államokkal, és úgy vélik, a konszenzusos döntéshozatal elve sérthetetlen.