Johannesburgban ülnek tárgyalóasztalhoz a világ vezetői

A G20 tagállamok november 22-23-án, Johannesburgban tartják soron következő, – immár huszadik – állam- és kormányfői találkozójukat. Ez lesz az első G20-csúcstalálkozó, ami az afrikai kontinensen kerül megrendezésre. Dél-Afrika 2024. december 1-től 2025 november végéig töltötte be a G20 soros elnökséget, majd december 1-jén átadja az elnökséget az Egyesült Államoknak.

Johannesburgban rendezik a G20-csúcsot, de Trump nem lesz ott

Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A G20 a világ 19 jelentős gazdaságát, valamint az egész Európai Uniót és az egész Afrikai Uniót tömörítő szervezet, amely 1999 óta létezik. A szervezet főleg a globális gazdasággal kapcsolatos fő kérdésekkel foglalkozik. A G20 gazdasága felöleli a világ GDP-jének kb. 85 százalékát és a világkereskedelem több mint 75 százalékát (ez tartalmazza az EU belső kereskedelemét is) és a G20 tagországaiban él a Föld népességének kétharmada.

Ahogy az Origón is írtunk róla, Donald Trump jelezte, hogy Amerika idén nem vesz részt a G20–csúcstalálkozón. Az Egyesült Államok elnöke azzal indokolta a döntést, hogy a találkozónak otthont adó afrikai országban súlyos atrocitások érik a fehér kisebbséget. Egy G20-diplomata a Daily Mavericknek azt mondta, hogy jelen állás szerint valószínűleg csak egy elnöki nyilatkozattal zárul majd a csúcstalálkozó.

Dél-Afrika négy kiemelt célja

Ronald Lamola Dél-Afrika nemzetközi kapcsolatokért és együttműködésért felelős minisztere „történelmi felelősségnek” nevezte az elnökséget, és hangsúlyozta, hogy javítaniuk kell a hátrányos helyzetű emberek életkörülményein. Ennek mentén felvázolta Dél-Afrika négy prioritását:

Katasztrófa-ellenállóképesség erősítése

Ami főként a finanszírozási eszközök előmozdítását célozza, annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű országok újjá tudjanak épülni az éghajlati katasztrófák után.

Adósságcsapda kérdése

A növekedést gátló, súlyos adósságterhek kezelése az alacsony jövedelmű országokban.

Finanszírozás az energiaátálláshoz

A globális pénzügyi források átcsoportosítása, hogy támogatni tudják a szegényebb országok tiszta energiára való átállását társadalmi és gazdasági előnyök biztosításával.