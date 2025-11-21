Hírlevél

Az uniós külügyi főképviselőnek nem tetszik, hogy kihagyták a tárgyalásokból. Kaja Kallas Trump béketervét kritizálta.
Európai és ukrán tisztviselők elutasították Donald Trump legújabb békemegállapodásra vonatkozó javaslatát, és arra figyelmeztettek, hogy az Oroszországnak való engedés csak arra ösztönzi Vlagyimir Putyint, hogy legközelebb a NATO-t támadja meg – írja a Politico. A brüsszeli hírportál arra is felhívja a figyelmet, hogy Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő sérelmezte, hogy az amerikaiak nem egyeztetettek velük a béketervről.  

(L-R) Britain's Prime Minister Keir Starmer, the Vice-President of the European Commission and High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas and Ukraine's President Volodymyr Zelensky talk during a working session of the 7th European Political Community (EPC) Summit at the Bella Center in Copenhagen on October 2, 2025. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
Kaja Kallas Trump béketervét kritizálta
Fotó: AFP

A Politico szerint

Kaja Kallas, az Európai Unió legfőbb diplomatája az amerikai elnök csapatának azt mondta, hogy a 28 pontos tűzszüneti tervük kudarcot vall Kijev és az európai kormányok támogatása nélkül, amelyek jelenleg Ukrajna háborús erőfeszítéseinek legnagyobb támogatói.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, az elmúlt napokban új lendületet kaptak az amerikai béketörekvések, több tárgyalás is zajlott az Egyesült Államokban és Ukrajnában is, az amerikai és az orosz fél is tárgyalt egymással, és

folyamatban van a budapesti békecsúcs előkészítése is. 

Mindeközben Brüsszel a kispadról figyeli az eseményeket, és Európa megint rosszul jár: az amerikai–orosz béketerv alapján ők hamarosan megkezdik a gazdasági együttműködést, az EU pedig itt marad a bezárkózó politikájával egyedül. 

 

