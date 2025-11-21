Európai és ukrán tisztviselők elutasították Donald Trump legújabb békemegállapodásra vonatkozó javaslatát, és arra figyelmeztettek, hogy az Oroszországnak való engedés csak arra ösztönzi Vlagyimir Putyint, hogy legközelebb a NATO-t támadja meg – írja a Politico. A brüsszeli hírportál arra is felhívja a figyelmet, hogy Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő sérelmezte, hogy az amerikaiak nem egyeztetettek velük a béketervről.

Kaja Kallas Trump béketervét kritizálta

A Politico szerint

Kaja Kallas, az Európai Unió legfőbb diplomatája az amerikai elnök csapatának azt mondta, hogy a 28 pontos tűzszüneti tervük kudarcot vall Kijev és az európai kormányok támogatása nélkül, amelyek jelenleg Ukrajna háborús erőfeszítéseinek legnagyobb támogatói.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, az elmúlt napokban új lendületet kaptak az amerikai béketörekvések, több tárgyalás is zajlott az Egyesült Államokban és Ukrajnában is, az amerikai és az orosz fél is tárgyalt egymással, és

folyamatban van a budapesti békecsúcs előkészítése is.

Mindeközben Brüsszel a kispadról figyeli az eseményeket, és Európa megint rosszul jár: az amerikai–orosz béketerv alapján ők hamarosan megkezdik a gazdasági együttműködést, az EU pedig itt marad a bezárkózó politikájával egyedül.