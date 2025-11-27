Az Euractiv tudósítása szerint Kaja Kallas az uniós csúcson igyekezett meggyőzni a belgákat arról, hogy az orosz vagyon elkobzása elengedhetetlen. Állítása szerint a belga aggályok alaptalanok, hiszen Oroszország számára gyakorlatilag nincs olyan jogi fórum, amelyhez fordulhatna.

Kaja Kallas magánbeszélgetésen próbálta meggyőzni a belgákat a befagyasztott orosz vagyon elkobzásáról Fotó: AFP

Kaja Kallas váratlan nyilatkozatot tett

Az uniós tagállamok között egyre súlyosabb feszültségek bontakoznak ki a befagyasztott orosz eszközök felhasználása miatt. Az EU terve szerint az orosz állami vagyonból nyújtott összegeket Ukrajna támogatására fordítanák, ám Belgium hosszú hónapok óta ellenáll, ezzel akadályozva a közös döntéshozatalt. Kaja Kallas, az EU vezető diplomáciai képviselője Strasbourgban, egy zárt ajtók mögötti találkozón próbálta érvényesíteni álláspontját az Európai Néppárt képviselői előtt.

A megbeszélésen elhangzottak több résztvevő szerint váratlanul élesek voltak, és jól mutatták, hogy a vita messze túlmutat a formális politikai kereteken.

Wouter Beke belga EP-képviselő ismételten kiemelte Bart De Wever miniszterelnök aggályait: szerinte egy 140 milliárd eurós ukrajnai hitel Belgium számára elfogadhatatlan jogi és pénzügyi kockázatot hordoz. A Kallas és az Európai Bizottság által favorizált megoldás Ukrajna jövő évi finanszírozására így nehezen talál támogatásra a tagállamok között. A strasbourgi megbeszélésen Kallas hangneme több résztvevő szerint váratlanul éles volt.

Ő azon értetlenkedett, miért aggódik Belgium. Melyik bírósághoz fordulna Oroszország, és melyik bíró ítélne valaha az orosz fél javára?

– idézett egy résztvevő.

A találkozó résztvevői vegyesen reagáltak Kallas stílusára: egyesek szerint a diplomata „nagyon leereszkedően” kezelte Belgium álláspontját, mások „hihetetlennek” nevezték a hangnemét. Egy nem belgiumi képviselő összefoglalta a légkört: hagyják abba a panaszkodást. Bár az Európai Bizottság múlt hónapban már bemutatta a félig kidolgozott, Friedrich Merz által inspirált elképzelést az uniós vezetőknek, a kompromisszum továbbra sem született meg, amely enyhíthetné Belgium aggályait. Kallas csütörtökön videokonferenciát tart a külügyminiszterekkel, és várhatóan a hitel kérdése is napirendre kerül.