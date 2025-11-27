Hírlevél

Rendkívüli!

Putyin megszólalt az ukrajnai békéről – hihetetlen, amit mondott

Megdöbbentő!

Michael Schumacher családja súlyos döntést hozott a legendás pilótával kapcsolatban

Kaja Kallas

Kallas az EU tagállamait győzködi: adjuk Ukrajnának Oroszország pénzét

26 perce
Olvasási idő: 6 perc
Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas a befagyasztott orosz pénzeszközök Ukrajnának való átadását szorgalmazza, az összeg több mint 200 milliárd euró. Kallas szerint az unió minden tagállamának aktívan részt kellene vennie az ügyben.
Kaja KallasUkrajnaorosz vagyonEUhitelvagyonOroszországBelgium

A javaslat az Euroclear kártérítési mechanizmusára épül, amit Kallas a „legjobb megoldásnak” nevezett. Az EU főképviselője a brüsszeli sajtónak elmondta, hogy a cél az uniós szolidaritás erősítése és a kockázatok megosztása, ha szükség van rá. Kritikus hangok szerint azonban a kezdeményezés jogi és politikai konfliktusokat szülhet, és kérdéses, mennyire hajlandóak az egyes tagállamok részt venni a gigantikus összeg kezelésében.

Kaja Kallas magánbeszélgetésen próbálta meggyőzni a belgákat a befagyasztott orosz vagyon elkobzásáról
Kaja Kallas magánbeszélgetésen próbálta meggyőzni a belgákat a befagyasztott orosz vagyon elkobzásáról Fotó: AFP

Kallas az EU tagállamait győzködi

Az EU Observer arról ír, hogy az EU vezetői nyomást gyakorolnak Belgiumra, hogy a befagyasztott orosz vagyonokat Ukrajna támogatására fordítsa. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője arra ösztönzik a belgiumi vezetést, hogy a december 19-i csúcstalálkozó előtt lépjen az ügyben.

Von der Leyen szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament előtt bejelentette, hogy kész bemutatni egy új jogi szöveget, amely Ukrajnának nyújtott kártérítési kölcsönt tartalmaz. A terv szerint a belgiumi Euroclear cégnél befagyasztott, mintegy 185 milliárd euró értékű orosz központi banki vagyontárgyakat használnák fel, további 25 milliárd euró pedig főként Franciaországban és Luxemburgban van letétbe helyezve.

Az Euroclear-opció mellett két másik lehetőség is felmerült Ukrajna finanszírozására 2026-ban: egy uniós hitel vagy az EU piaci hitelfelvételén alapuló konstrukció. 

Von der Leyen azonban egyértelműen az Euroclear-megoldást támogatja. 

Tisztelt képviselők, hogy teljesen világos legyek: nem látok olyan forgatókönyvet, amelyben egyedül az európai adófizetők fizetnék a számlát. Ez sem elfogadható

– mondta.

Belgiumban Bart de Wever miniszterelnök az októberi csúcstalálkozón megvétózta az Euroclear-opciót, attól tartva, hogy országa orosz peres eljárásoknak teheti ki magát. A Bizottság tisztviselői azóta tárgyalásokat folytattak de Wever irodájával, hogy a következő csúcstalálkozó előtt eloszlassák az ellenvetéseket. Kallas a szerdai EU külügyminiszteri videokonferencián hangsúlyozta, hogy az összes tagállam kész szolidaritást vállalni Belgiummal. 

A kártérítési hitel [Euroclear] a legjobb megoldás. Látjuk, hogy ez olyasmi, amit Oroszország nem akar, ezért mindenképpen tovább kell haladnunk ezzel a munkával.

Hozzátette: „Meg kell osztanunk ezeket a kockázatokat, és mindenki egyetértett abban, hogy szolidaritást vállal Belgiummal, ha szükség van erre a támogatásra.”

A helyzet továbbra is feszült: Oroszország kedden folytatta Ukrajna bombázását, a NATO pedig harci repülőgépeket küldött a levegőbe, miután orosz drónok megsértették Románia légterét.

Donald Trump eredetileg 28 pontból álló béketervéről eközben folyamatosak a tárgyalások.

 

