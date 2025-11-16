Összeomlik a karácsonyi vásárok kultúrája Európában

A németek 22 százaléka határozottan úgy döntött, hogy a magas terrorveszély miatt idén nem látogat el a karácsonyi vásárokba – hívja fel a figyelmet a német Katolische Nachrichten hírportál az Evangelische Nachrichtenagentur hírügynökség megbízásából az INSA-Consulere piac- és társadalomkutató intézet által készített felmérés alapján.

Kölnben még kinyitott idén a karácsonyi vásár (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Az emberek annak ellenére is kétszer meggondolják, hogy megkockáztassák-e a részvételt az ünnepi eseményeken, hogy az elmúlt évek támadásainak hatására Európa-szerte megszigorították a karácsonyi vásárokra vonatkozó biztonsági követelményeket. Ez pedig két irányból is fojtogatja a szervezőket: a kevesebb látogató kevesebb bevételt, a szigorúbb biztonsági követelmények magasabb költségeket jelentenek.

A forralt bor, a fényjátékok és a sült mandula illata helyett most betontorlaszok, csúcstechnológiás akadályok és milliós költségvetések uralják a német karácsonyi vásárok világát. A tavalyi magdeburgi merénylet után a hatóságok olyan drasztikusan megszigorították az előírásokat, hogy számos rendezvényt törölni kellett. Az ok: a megkövetelt „tanúsítvánnyal ellátott terrorelhárító akadályok” főként a magánszervezők számára elviselhetetlenül magas költségeket jelentenek.

Különösen drámai a helyzet a karácsony fővárosának is nevezett Drezdában – hívja fel a figyelmet a Bild német napilap. A város híres Striezelmarkt vására mellett számos magánszervezésű karácsonyi vásár is működik, amelyektől a rendőrség most részben azt követeli, hogy kisebb területet vegyenek igénybe, hogy a bejáratokat le lehessen zárni.

A városi tanács eredetileg 800 000 eurót szánt a karácsonyi vásárok további védelmére. A valóság azonban más:

Csak Drezda esetében a költségek összesen körülbelül négy millió euróra rúgnak

– számolta össze Matteo Böhme, az egyik szervező, aki egyben az IHK rendezvényszervezési munkacsoportjának szóvivője is. Böhme hónapok óta kilincsel segítségért miniszterektől hivatalnokokig, a városházától a belügyminisztériumig, de eddig eredménytelenül.

Overath városában idén nem rendezik meg a karácsonyi vásárt, mert a szervezők és az önkormányzat nem tudtak megegyezni a biztonsági intézkedések finanszírozásáról.

A gond akkora, hogy egy német iparági képviselő egyenesen „a karácsonyi vásár kultúra összeomlásáról” beszél.

Nem a biztonság az egyetlen szempont, ami miatt az adventi időszak már nem ugyanaz többé Nyugat-Európában. Nagyrészt a tömeges migráció és az annak nyomában járó társadalmi átalakulás hatására egyre több helyen tűnnek el a keresztény szimbólumok, például a betlehemek a karácsonyi vásárokból, megfosztva a lényegétől az advent időszakát. Akad olyan német város is, ahol ez már az elnevezésben is visszaköszön: Kerpenben a karácsonyi vásárt átkeresztelték az „élvezetek vásárává”.

Tíz évvel ezelőtt a német politikusok még azt ígérték, hogy a bevándorlás nem fogja megváltoztatni Németországot, mára azonban nyilvánvalóvá vált, hogy ez az ígéret nem teljesült – írja az Exxpress osztrák hírportálon megjelent véleménycikkében Pauline Voss, a NiUS német hírportál helyettes főszerkesztője.

A terrorfenyegetettség miatt bevezetett biztonsági intézkedések, például a többtonnás útakadályok a karácsonyi vásárokon, folyamatosan emlékeztetnek arra, hogy az iszlamisták szemében életünkkel fizethetünk keresztény ünnepeink megtartásáért – hívja fel a figyelmet a német újságíró.