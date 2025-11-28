Kényszersorozás: úgy megvertek egy kárpátaljai férfit, hogy műteni kellett

Egy kárpátaljai katonai toborzóközpont vezetője kegyetlenül megvert egy férfit egy orvosi alkalmassági vizsgálat során Ivano-Frankivszk megyében. Az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) közleménye szerint eljárást kezdeményeztek a toborzó- és sorozóközpont vezetőjével szemben, aki azért verte meg a hadköteles férfit, mert az megtagadta a fluorográfiás vizsgálatot – írja a pravda.com.ua.

A kényszersorozás újabb kegyetlen példájára derült fény Kárpátalján

Fotó: Narciso Contreras / Anadolu

A DBR kivizsgálta az állampolgárok és parlamenti képviselők panaszait, amelyek szerint bántalmazás, kínzás és pénzkövetelés történt az egyik kárpátaljai katonai toborzóközpontban. A nyomozás során a nyomozók számos hatalommal való visszaélési esetet tártak fel az egység vezető tisztjének részéről

– szerepel a közleményben. A nyomozás jelenlegi állása szerint a férfit más állampolgárokkal együtt küldték kórházba a katonai-orvosi bizottság alkalmassági vizsgálatára.

Amikor megtagadta a fluorográfiát*, az alezredes szándékosan legalább öt ütést mért rá, célzottan az ágyéktájékra.

*A fluoroszkópia egy fejlett képalkotó technika, amelyet az orvostudományban használnak, hogy valós idejű, mozgó képeket készítsenek a test belsejéről. Ez az eljárás röntgensugarak segítségével folyamatos képeket készít a szervekről, szövetekről és csontokról, amelyeket azután a monitoron jelenít meg.

A sértett súlyos sérüléseket szenvedett, melyek miatt sebészi úton el kellett távolítani egyik szervét.

A tisztviselő ellen vádat emeltek – hadiállapot idején – elkövetett hatalommal való visszaélés miatt. Az ügyészek indítványa alapján a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte, óvadék nélkül. Jelenleg vizsgálják más személyek, köztük rendvédelmi dolgozók esetleges érintettségét is.

Korábban az Origon is beszámoltunk a kárpátaljai férfi, Sebestyén József ügyéről, akit erőszakkal besoroztak, majd az emberrablók halálra vertek.