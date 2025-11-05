Kényszersorozás: bevásárlóközpont előtt rángatták be a férfit a buszba

Az ukrán közösségi médiában felvételeken az látható, ahogy egy kisbuszba tuszkolnak a TCK emberei egy férfit, majd végül elhajtanak vele.

A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

A kényszersorozás továbbra is zajlik

Ezt az eset is rávilágít arra, hogy Ukrajnában a mozgósítási intézkedések és a háborús helyzet milyen mértékben érintik a polgári életet. Egyre több civil próbál elkerülni olyan helyzeteket, melyekben katonai behívó érheti.