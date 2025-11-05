Hírlevél

Kiderült, kik kísérik el Orbán Viktort Washingtonba – mutatjuk

Kényszersorozás: bevásárlóközpont előtt rángatták be a férfit a buszba

Harkivban egy férfit a sorozótisztek valószínűleg bevásárlás után rángatták be egy buszba. Kényszersorozás történt ismét.
Az ukrán közösségi médiában felvételeken az látható, ahogy egy kisbuszba tuszkolnak a TCK emberei egy férfit, majd végül elhajtanak vele.

A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

A kényszersorozás továbbra is zajlik

Ezt az eset is rávilágít arra, hogy Ukrajnában a mozgósítási intézkedések és a háborús helyzet milyen mértékben érintik a polgári életet. Egyre több civil próbál elkerülni olyan helyzeteket, melyekben katonai behívó érheti.

Az elmúlt hónapokban rendszeresen tűnnek fel felvételek arról, hogy sorozóbizottságok tagjai az utcáról, piacokról, buszmegállókból visznek el férfiakat a frontra. 

 

 

