Miközben az orosz–ukrán háború folyamatosan zajlik, Ukrajnának kétségbeesett intézkedésekkel kell biztosítania a katonai utánpótlást. Az ukrajnai kényszersorozás módszerei nemcsak a helyi lakosságot borzolják, hanem a nemzetközi közvélemény figyelmét is felkeltették. A civilek beszámolói szerint az akciók gyakran nyilvánosak, így a félelem és a feszültség láthatóan mindennapossá vált.

Az ukrajnai kényszersorozás módszerei nemcsak a helyi lakosságot borzolják Fotó: AFP

A legújabb felvételeket a Telegramon tették közzé, és gyorsan terjedtek. A videón az látható, amint Hmelnickij régióban a rendőrség és a toborzóközpont munkatársai egyszerre próbálnak letartóztatni egy fiatal férfit.

A fiú láthatóan ellenáll, miközben a körülötte álló tömeg hangosan tiltakozik, hogy ne vigyék el.

A felvételen hallani lehet az emberek kiabálását, valamint azt a feszültséget, ami a jelenet minden percéből árad. A videó itt nézhető meg.

Az eset azt is mutatja, hogy a helyiek nem maradnak tétlenek: a hatalmas tömeg összeverődése a fiú védelmére jelzi, hogy a lakosság egyre nagyobb ellenállást tanúsít az ilyen módszerekkel szemben.

Ukrajnában a kényszersorozás nemcsak a hadsereg állományának feltöltésére irányul, hanem egyre inkább a lakosság feletti nyomásgyakorlás eszközévé válik. A helyzet súlyossága ráirányítja a figyelmet arra, hogy a mozgósítás Ukrajnában nemcsak intenzív, hanem folyamatosan radikalizálódó módszerekkel történik. A civilek beszámolói és a közösségi médiában terjedő felvételek egyértelműen azt mutatják: a kényszersorozás ma már nemcsak ritka incidens, hanem mindennapos.

Kényszersorozás: egyre durvábbak a módszerek

Hmelnickij mellett más régiókban is egyre gyakoribbak a hasonló esetek, ahol az embereket hirtelen, minden előzetes értesítés nélkül próbálják besorozni.

Korábban Odesszában is történt egy incidens: egy teherautó vezetője próbált elmenekülni a TCK munkatársai elől, legutóbb pedig tortával érkező családokat fenyegettek Zelenszkij emberrablói. A helyiek szerint az ilyen akciók során gyakran semmibe veszik az alapvető jogi eljárásokat, így a sorozás szinte minden kontroll nélkül zajlik.