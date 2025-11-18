Kényszersorozás: Dnyipróban hihetetlen jelenet játszódott le – videó

A területi hadkiegészítő parancsnokságok (TCK) emberei válogatás nélkül gyűjtik be a hadköteles korú férfiakat az utcáról, de akár az épületekből is. A kényszersorozás nem állhat le, bár írtunk róla, hogy az új ukrán törvények miatt egyre nagyobb bajban vannak a TCK emberei.

A kényszersorozás elől menekülnek az ukrán férfiak

Fotó: AFP

Egy Dnyipróban készült videó szerint egy fiatal férfi a garázssor tetején futva próbált elmenekülni a katonai toborzóközpont munkatársai és így a kényszersorozás elől. A felvételt egy ablakból rögzítették és egy helyi nő azt mondta, hogy lövéseket is hallott a környéken. Az eset körülményeiről további részletek nem ismertek.