Kényszersorozás: Dnyipróban hihetetlen jelenet játszódott le – videó

Az ukrán területi hadkiegészítő parancsnokságok továbbra is válogatás nélkül gyűjtik be a férfiakat. Dnyipróban egy fiatal a garázssor tetején futva próbált elmenekülni a TCK emberei elől, amiről egy videó is nyilvánosságra került.
A területi hadkiegészítő parancsnokságok (TCK) emberei válogatás nélkül gyűjtik be a hadköteles korú férfiakat az utcáról, de akár az épületekből is. A kényszersorozás nem állhat le, bár írtunk róla, hogy az új ukrán törvények miatt egyre nagyobb bajban vannak a TCK emberei.
Egy Dnyipróban készült videó szerint egy fiatal férfi a garázssor tetején futva próbált elmenekülni a katonai toborzóközpont munkatársai és így a kényszersorozás elől. A felvételt egy ablakból rögzítették és egy helyi nő azt mondta, hogy lövéseket is hallott a környéken. Az eset körülményeiről további részletek nem ismertek.
