Az orosz-ukrán háború folytatódik, és Ukrajna kétségbeesetten próbálja biztosítani katonai utánpótlását. Az elmúlt hónapokban a kényszersorozás módszerei egyre brutálisabbak lettek, gyakran nyilvános helyszíneken zajlanak, ezzel erősítve a lakosságban a félelmet és a bizonytalanságot. A Telegramon megosztott videók gyorsan terjednek, a civilek által készített felvételek pedig sokkolják a közönséget.

Ukrajna kétségbeesetten próbálja biztosítani katonai utánpótlását a kényszersorozással Fotó: AFP

A legutóbbi eset Odesszában történt, ahol ismét erőszakos mozgósításról számoltak be. A helyszínen a TCK tagjai két civil autóval várakoztak, amikor egy férfit elfogtak.

A férfi próbált elmenekülni, miután a kocsiba tuszkolták, ám ekkor egy másik TCK-tag csatlakozott, és ketten kezdték ütni-verni a férfit egy autó mellett álló tábla mögött.

A férfi párja is a helyszínre sietett, de nem tudta megakadályozni az erőszakot.

Új szintre lépett a kényszersorozás

A történtek rámutatnak arra, hogy a kényszersorozás ma már mindennapos jelenség. Az incidensek más régiókban is gyakoribbá váltak, a civil lakosságot gyakran hirtelen, előzetes értesítés nélkül próbálják besorozni. A módszerek folyamatosan radikalizálódnak, a helyi beszámolók és a közösségi médiában terjedő felvételek pedig egyértelműen mutatják, hogy az erőszakos besorozások mindennapossá váltak.

A szakértők szerint a kényszersorozás nem csupán a hadsereg utánpótlására irányul, hanem a lakosság feletti kontroll fenntartásának eszköze is.

Tegnap Hmelnickij régióban a rendőrség és a toborzóközpont (TCK) munkatársai közösen próbáltak letartóztatni egy fiút, ám az akció során hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy megakadályozza az elhurcolását. Korábban, szintén Odesszában egy teherautó vezetője próbált elmenekülni a TCK munkatársai elől, legutóbb pedig tortával érkező családokat fenyegettek Zelenszkij emberrablói.

A helyiek szerint az ilyen akciók során gyakran semmibe veszik az alapvető jogi eljárásokat, így a sorozás szinte minden kontroll nélkül zajlik.

A civil beszámolók és a videók egyértelműen azt jelzik: a mozgósítás Ukrajnában egyre intenzívebbé és brutálisabbá válik, miközben a nemzetközi figyelmet is felkelti.