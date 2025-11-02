Hírlevél

kényszersorozás

Kényszersorozás: teherautóval próbált meg elmenekülni, végül elkapták

Odesszában egy teherautó vezetője próbált elmenekülni az odesszai katonai mozgósítási bizottság munkatársai elől, de az akció végül nem sikerült.
Újabb brutális kényszersorozási eset történt Odesszában.

Kényszersorozás
Illusztráció A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai egy civil dokumentációját ellenőrzik (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

Az ukrán közösségi médiában terjedő felvételeken az látható, ahogy a járművet hajtó férfi megkísérel kitérni az üldözés elől, de a TCK emberei végül utolérték és foglyul ejtették.

A kényszersorozás továbbra is zajlik

Ezt az eset is rávilágít arra, hogy Ukrajnában a mozgósítási intézkedések és a háborús helyzet milyen mértékben érintik a polgári életet. Egyre több civil próbál elkerülni olyan helyzeteket, melyekben katonai behívó érheti.

Az elmúlt hónapokban rendszeresen tűnnek fel felvételek arról, hogy sorozóbizottságok tagjai az utcáról, piacokról, buszmegállókból visznek el férfiakat a frontra.


 

 

