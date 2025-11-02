Kényszersorozás: teherautóval próbált meg elmenekülni, végül elkapták

Odesszában egy teherautó vezetője próbált elmenekülni az odesszai katonai mozgósítási bizottság munkatársai elől, de az akció végül nem sikerült.
Újabb brutális kényszersorozási eset történt Odesszában.
Az ukrán közösségi médiában terjedő felvételeken az látható, ahogy a járművet hajtó férfi megkísérel kitérni az üldözés elől, de a TCK emberei végül utolérték és foglyul ejtették.
A kényszersorozás továbbra is zajlik
Ezt az eset is rávilágít arra, hogy Ukrajnában a mozgósítási intézkedések és a háborús helyzet milyen mértékben érintik a polgári életet. Egyre több civil próbál elkerülni olyan helyzeteket, melyekben katonai behívó érheti.
Az elmúlt hónapokban rendszeresen tűnnek fel felvételek arról, hogy sorozóbizottságok tagjai az utcáról, piacokról, buszmegállókból visznek el férfiakat a frontra.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!