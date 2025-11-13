A civilek egyre kétségbeesettebb helyzetbe kerülnek, miközben a TCK emberei folyamatosan gyakorolják az erőszakot és a megfélemlítést. Az esetekből kirajzolódik, hogy a kényszersorozás nem csupán a katonai utánpótlást szolgálja, hanem a lakosság megfélemlítésének eszköze is lett. Az interneten megosztott felvételek riasztó tanúbizonyságai annak, hogy Ukrajnában a mindennapi élet egyre nagyobb veszélynek van kitéve, és sok család kénytelen szembenézni az erőszakos toborzás következményeivel.

Nincs menekvés a kényszersorozás elől

A hírek szerint Odesszában három katonai parancsnok próbált egy elfogott férfit betuszkolni a kocsijába, miközben egy másik ember ugyanabból a járműből elmenekült.

Volinyi régióban egy férfinak először sikerült elmenekülnie a TCK-tól, ám később visszatért autójához, ahonnan végül kihúzták és egy buszba tuszkolták.

Egyre durvább módszerek

A felvételek komoly felháborodást váltottak ki az interneten. Sokan az ukrán mozgósítás gyakorlatát embertelennek és jogszerűtlennek tartják, kiemelve, hogy a sorozás sok esetben inkább elhurcolásra, mint jogszerű katonai behívásra hasonlít.

Egyre több civil számol be hasonló élményekről, ami riasztó képet fest a kényszersorozás módszereinek fokozódásáról Ukrajnában.

A TCK (hadkiegészítő parancsnokság) emberei folyamatosan vadásznak a férfiakra, hogy a frontra hurcolják őket. Több esetben asszonyok szállnak szembe az erőszakos toborzókkal. Egy pár napja megosztott videón az látszik, ahogy egy nő egyedül próbálja megállítani az autót, amelyben – a bejegyzés tanúsága szerint – a férje ül, akit a frontra akarnak küldeni.

Egy másik megrázó felvétel tanúsága szerint ukrán egyenruhások szintén fényes nappal próbálnak meg elhurcolni egy középkorú férfit az utcán. A képsorokon jól kivehető, ahogy a katonák válogatás nélkül, brutális erőszakkal lépnek fel: ököllel ütlegelik a férfit, ahol érik, miközben megpróbálják betuszkolni a járműbe.