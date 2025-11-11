Megrázó videón, ahogy egy nő próbálja megakadályozni, hogy a frontra hurcolják a férjét

Egy nő egyedül próbálja megállítani az autót, amely a frontra vinné férjét Ukrajnában. A kényszersorozások újabb megrázó vetületére derült fény.
Mint ismert, továbbra is folynak a kényszersorozások Ukrajnában, a TCK (hadkiegészítő parancsnokság) emberei folyamatosan vadásznak a férfiakra, hogy a frontra hurcolják őket. Több esetben nők szállnak szembe az erőszakos toborzókkal.
Egy videón, amely a közösségi oldalakra került fel, most az látszik, ahogy
egy nő egyedül próbálja megállítani az autót, amelyben – a bejegyzés tanúsága szerint – a férje ül, akit a frontra akarnak küldeni.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!