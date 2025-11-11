Megrázó videón, ahogy egy nő próbálja megakadályozni, hogy a frontra hurcolják a férjét

Mint ismert, továbbra is folynak a kényszersorozások Ukrajnában, a TCK (hadkiegészítő parancsnokság) emberei folyamatosan vadásznak a férfiakra, hogy a frontra hurcolják őket. Több esetben nők szállnak szembe az erőszakos toborzókkal.

Tovább folytatódnak a kényszersorozások Ukrajnában

Egy videón, amely a közösségi oldalakra került fel, most az látszik, ahogy

egy nő egyedül próbálja megállítani az autót, amelyben – a bejegyzés tanúsága szerint – a férje ül, akit a frontra akarnak küldeni.