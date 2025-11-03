Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
kényszersorozás

Ukrajnai kényszersorozás: tortával érkező családokat fenyegetnek – videó

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrajnai kényszersorozás egyre durvább módszerekkel zajlik. A közösségi médiában megjelent legújabb felvételek komoly felháborodást váltottak ki: a TCK munkatársai egy forgalmas útszakaszon elhurcolnak egy sofőrt, miközben az áldozat hozzátartozói tortával a kezükben közeledtek hozzá.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kényszersorozásorosz-ukrán háborútoborzóközpontTCKUkrajna

A beszámolók szerint a férfit minden előzetes tájékoztatás vagy hivatalos eljárás nélkül vitték el, majd vélhetően közvetlenül a frontra küldték. Az eset jól mutatja, hogy a kényszersorozás Ukrajnában mindennapossá vált, és egyre brutálisabb formákat ölt.

Új szintre léptek a kényszersorozás módszerei Ukrajnában
Új szintre léptek a kényszersorozás módszerei Ukrajnában Fotó: AFP

A videón az látható, amint a TCK munkatársai egy forgalmas útszakaszon csapnak le egy sofőrre. 

Az áldozat hozzátartozói eközben tortával a kezükben közeledtek a férfihoz, vélhetően születésnapi ünneplésre készülve.

Új szintre léptek a kényszersorozás módszerei Ukrajnában

Miközben Oroszország folyamatosan nyomul előre az orosz–ukrán háborúban, Ukrajnának kétségbeesett intézkedéseket kell tennie a katonai utánpótlás biztosítása érdekében. Egyre több civil számol be hasonló tapasztalatokról, ahol a katonai behívás helyett a sorozás inkább elhurcolásra hasonlít. Tegnap Odesszában egy teherautó vezetője próbált elmenekülni az odesszai katonai mozgósítási bizottság munkatársai elől, de az akció végül nem sikerült. 

A helyzet súlyossága ráirányítja a figyelmet arra, hogy a mozgósítás Ukrajnában nemcsak intenzív, hanem egyre veszélyesebb eszközökkel történik, 

ami komoly aggodalmat vált ki mind a helyi lakosság, mind a nemzetközi közvélemény körében.

Kapcsolódó cikkek:

Kényszersorozás: teherautóval próbált meg elmenekülni, végül elkapták
Botrányos kényszersorozás: „Valakinek Kijevben nem kávéval indult a reggele…”
Kényszersorozás Ukrajnában: egy férfi létrán menekült az erőszakos toborzók elől – videó

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!