A beszámolók szerint a férfit minden előzetes tájékoztatás vagy hivatalos eljárás nélkül vitték el, majd vélhetően közvetlenül a frontra küldték. Az eset jól mutatja, hogy a kényszersorozás Ukrajnában mindennapossá vált, és egyre brutálisabb formákat ölt.

Új szintre léptek a kényszersorozás módszerei Ukrajnában Fotó: AFP

A videón az látható, amint a TCK munkatársai egy forgalmas útszakaszon csapnak le egy sofőrre.

Az áldozat hozzátartozói eközben tortával a kezükben közeledtek a férfihoz, vélhetően születésnapi ünneplésre készülve.

Miközben Oroszország folyamatosan nyomul előre az orosz–ukrán háborúban, Ukrajnának kétségbeesett intézkedéseket kell tennie a katonai utánpótlás biztosítása érdekében. Egyre több civil számol be hasonló tapasztalatokról, ahol a katonai behívás helyett a sorozás inkább elhurcolásra hasonlít. Tegnap Odesszában egy teherautó vezetője próbált elmenekülni az odesszai katonai mozgósítási bizottság munkatársai elől, de az akció végül nem sikerült.

A helyzet súlyossága ráirányítja a figyelmet arra, hogy a mozgósítás Ukrajnában nemcsak intenzív, hanem egyre veszélyesebb eszközökkel történik,

ami komoly aggodalmat vált ki mind a helyi lakosság, mind a nemzetközi közvélemény körében.

