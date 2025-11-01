Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt az új titkos amerikai csodafegyver, ez mindent megváltoztat

Hihetetlen

T. Danny teljesen szétcsúszott, már a rendőrség is gyanúsítja

kényszersorozás

Kényszersorozás: a papírjai nélkül hurcoltak el egy férfit

53 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Folytatódik az erőszakos toborzás Ukrajnában. A kényszersorozások nem szűnnek, most egy újabb videó tanúskodik erről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kényszersorozásTCKUkrajna

Újabb felvétel került fel a közösségi oldalakra arról, hogy továbbra is folynak a kényszersorozások Ukrajnában

A kényszersorozások nem szűnnek, most egy újabb videó tanúskodik erről Forrás: képernyőfelvétel
A kényszersorozások nem szűnnek, most egy újabb videó tanúskodik erről
Forrás: képernyőfelvétel

A forgatókönyv most is ugyanaz: egy férfit erőszakkal egy kisbuszba tuszkolnak, majd elhajtanak vele. A bejegyzés szerint azonban 

az elhurcolt férfinak azt sem engedték meg, hogy a papírjait, igazolványait magához vegye. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!