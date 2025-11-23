Hírlevél

Rendkívüli

Tudta?

kényszersorozás

Egyre brutálisabbak a kényszersorozások Ukrajnában

3 órája
Olvasási idő: 2 perc
A jogsértések folytatódnak Ukrajnában. A kényszersorozások során egyre durvábbak a civilekkel is, akik az elkapott férfiakat próbálják menteni.
kényszersorozásTCKUkrajna

Több videót is megosztott egy felhasználó az X közösségi oldalon, amelyek azt bizonyítják, hogy nem szűnnek a kényszersorozások Ukrajnában. Sőt, a toborzóközpont (TCK) emberei egyre durvábbak. 

A kényszersorozások folytatódnak Ukrajnában Forrás: képernyőfelvétel
A kényszersorozások folytatódnak Ukrajnában
Forrás: képernyőfelvétel

Az egyik videón jól látszik, hogy 

a kisbuszt vezető toborzók nyitott ajtóval indulnak el, a körülöttük álló civileket is elsodorják, egyikőjükön majdnem áthajtanak.

Ahogy arról az Origón is rendszeresen beszámolunk, folyamatosak a jogsértések Ukrajnában a katonai mozgósítás során. Még az Európa Tanács jelentése is elismeri: az ukrán toborzótisztek által elkövetett visszaélések rendszerszerűvé és széles körűvé váltak. 

 

