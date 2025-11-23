Egyre brutálisabbak a kényszersorozások Ukrajnában

A jogsértések folytatódnak Ukrajnában. A kényszersorozások során egyre durvábbak a civilekkel is, akik az elkapott férfiakat próbálják menteni.
Több videót is megosztott egy felhasználó az X közösségi oldalon, amelyek azt bizonyítják, hogy nem szűnnek a kényszersorozások Ukrajnában. Sőt, a toborzóközpont (TCK) emberei egyre durvábbak.
Az egyik videón jól látszik, hogy
a kisbuszt vezető toborzók nyitott ajtóval indulnak el, a körülöttük álló civileket is elsodorják, egyikőjükön majdnem áthajtanak.
Ahogy arról az Origón is rendszeresen beszámolunk, folyamatosak a jogsértések Ukrajnában a katonai mozgósítás során. Még az Európa Tanács jelentése is elismeri: az ukrán toborzótisztek által elkövetett visszaélések rendszerszerűvé és széles körűvé váltak.
