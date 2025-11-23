Több videót is megosztott egy felhasználó az X közösségi oldalon, amelyek azt bizonyítják, hogy nem szűnnek a kényszersorozások Ukrajnában. Sőt, a toborzóközpont (TCK) emberei egyre durvábbak.

A kényszersorozások folytatódnak Ukrajnában

Forrás: képernyőfelvétel

Az egyik videón jól látszik, hogy

a kisbuszt vezető toborzók nyitott ajtóval indulnak el, a körülöttük álló civileket is elsodorják, egyikőjükön majdnem áthajtanak.

" les ukrainiens qui meurent " ?

Ceux-là (3 vidéos ci-dessous), c'est certain : d'ici 2 à 3 semaines !



" 🇺🇦 Nouvelle vidéo des rafles du TCC en Ukraine, les bureaux militaires de recrutement qui font la chasse à la chair à canon dans tout le pays.



Nous sommes dans la ville…

Ahogy arról az Origón is rendszeresen beszámolunk, folyamatosak a jogsértések Ukrajnában a katonai mozgósítás során. Még az Európa Tanács jelentése is elismeri: az ukrán toborzótisztek által elkövetett visszaélések rendszerszerűvé és széles körűvé váltak.