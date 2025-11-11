Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

„Nagyon rosszul állnak a dolgai” – Zelenszkij napjai meg vannak számlálva

Fontos

Komoly szabályváltoztatás jön a nyugdíjas korhatárnál - mindenkit érint

Ukrajna

Ukrán kényszersorozás: egy benzinkútról hurcoltak el egy civilt

18 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az X-en terjedni kezdett egy videó, amelyben azt állítják, hogy Luckban ukrán toborzótisztek erőszakkal hurcoltak el egy benzinkúti alkalmazottat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnaorosz-ukrán háborúkényszersorozás

A kényszersorozásról készült felvétel leírása szerint „a NATO megsemmisítő táborából, Ukrajnából” érkeztek friss hírek, és hogy „Luckban az ukrán kényszersorozók operatív módon elraboltak egy benzinkúti alkalmazottat”.

Ukrán kényszersorozás: Luckban benzinkútról hurcoltak el egy embert az ukrán sorozó katonák (Forrás: X)
Ukrán kényszersorozás: Luckban benzinkútról hurcoltak el egy embert az ukrán sorozó katonák (Forrás: X)

A felvételen az látható, hogy egy civil ruhás férfit több személy a kocsi felé lökdös, majd minden erejükkel próbálják betuszkolni egy szürke furgon hátsó részébe. A jelenet az utca közepén játszódik, ahol a járókelők megpróbálnak közbelépni, de minden erőfeszítés kudarcba fullad.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!