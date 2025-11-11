Az X-en terjedni kezdett egy videó, amelyben azt állítják, hogy Luckban ukrán toborzótisztek erőszakkal hurcoltak el egy benzinkúti alkalmazottat.
A kényszersorozásról készült felvétel leírása szerint „a NATO megsemmisítő táborából, Ukrajnából” érkeztek friss hírek, és hogy „Luckban az ukrán kényszersorozók operatív módon elraboltak egy benzinkúti alkalmazottat”.
A felvételen az látható, hogy egy civil ruhás férfit több személy a kocsi felé lökdös, majd minden erejükkel próbálják betuszkolni egy szürke furgon hátsó részébe. A jelenet az utca közepén játszódik, ahol a járókelők megpróbálnak közbelépni, de minden erőfeszítés kudarcba fullad.
