A felvételeken jól kivehető, hogy a toborzók minden eszközt bevetnek annak érdekében, hogy pótolják a fronton súlyos veszteségeket szenvedett egységeket. A civilek egy része menekülni próbál az utcákon, miközben a hatóságok egyre agresszívebb fellépést tanúsítanak. Számos videó bizonyítja a kényszersorozások során alkalmazott erőszakot, rávilágítva a helyi lakosság növekvő félelmére és elégedetlenségére. A közösségi oldalakon egyre többen osztják meg személyes tapasztalataikat, és próbálnak figyelmeztetni másokat a hatóságok módszereire.

Kényszersorozás: egyre durvábbak a módszerek Fotó: AFP

A TCK emberrablásokkal és erőszakkal vádolt tagjai azonban nem tágítanak. A felvételek szerint a katonai toborzók tovább folytatják a hajtóvadászatot az utcákon, a lakosság pedig egyre kiszolgáltatottabbnak érzi magát. A helyzet jól mutatja, hogy a katonai apparátus a fronton elszenvedett veszteségek pótlására bármekkora nyomást képes gyakorolni a civil lakosságra. A Zaporizzsjában készült videó különösen erőteljesen illusztrálja a helyzet súlyosságát.

Az autós üldözés során jól látható, hogy a civilek próbálnak menekülni, miközben a toborzók agresszíven követik őket.

A jelenet nemcsak a fizikai fenyegetést, hanem a pszichológiai nyomást is érzékelteti, amely a kényszersorozásokkal összefüggésben éri a lakosságot.

Ukrajnában a katonai toborzás és a kényszersorozások egyre hevesebb vitákat váltanak ki. Az ellenállás erősödése, a közösségi médiában terjedő beszámolók és a nyilvánosságra került videók mind azt mutatják, hogy a lakosság nem hajlandó szó nélkül elfogadni az agresszív módszereket.

Mindez azonban nem akadályozza meg Zelenszkij gépezetét: a toborzók továbbra is követik az utasításokat, és a fronton szükséges utánpótlás biztosítására törekednek.

Egyre több civil számol be hasonló tapasztalatokról, ahol a sorozás inkább emlékeztet elhurcolásra, mint jogszerű katonai behívásra. A napokban újabb videó látott napvilágot, ahol egy férfit erőszakkal tuszkoltak be az autóba a hatóság emberei, miközben az küzdött az elhurcolása ellen.