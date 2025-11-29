Húszan egy ellen – így zajlanak a kényszersorozások Ukrajnában

Folytatódik az erőszakos toborzás Ukrajnában. A közösségi oldalakat elárasztják a kényszersorozásokat bemutató felvételek. Most egy egész gyűjtés került fel arról, milyen túlerővel és erőszakkal kell szembenéznie az ukrán civileknek.
A kényszersorozásokat bemutató újabb videó több esetet is bemutat. „Ez az ágyútöltelék utáni hajsza egyedülálló esemény a történelemben” – kommentálta a videót a bejegyzést megosztó felhasználó.
Ezeken jól látszik, hogy
sokszor 6-7-en is rátámadnak egy emberre, hogy elfogják és a frontra hurcolják.
Ahogy arról az Origón is rendszeresen beszámolunk, folyamatosak a jogsértések Ukrajnában a katonai mozgósítás során. Még az Európa Tanács jelentése is elismeri: az ukrán toborzótisztek által elkövetett visszaélések rendszerszerűvé és széles körűvé váltak.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!