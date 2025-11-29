Húszan egy ellen – így zajlanak a kényszersorozások Ukrajnában

A kényszersorozásokat bemutató újabb videó több esetet is bemutat. „Ez az ágyútöltelék utáni hajsza egyedülálló esemény a történelemben” – kommentálta a videót a bejegyzést megosztó felhasználó.

A kényszersorozások folytatódnak Ukrajnában

Forrás: képernyőfelvétel

Ezeken jól látszik, hogy

sokszor 6-7-en is rátámadnak egy emberre, hogy elfogják és a frontra hurcolják.

Une compilation de vidéos des rafles de l'Ukraine, menées par les TCC, les bureaux militaires de recrutement. Cette chasse à la chair à canon est un fait unique dans l'histoire, même dans l'époque sombre de la levée en masse en France pic.twitter.com/TLzpoiqYb7 — Canon78 (@ManuelDUPONT7) November 25, 2025

Ahogy arról az Origón is rendszeresen beszámolunk, folyamatosak a jogsértések Ukrajnában a katonai mozgósítás során. Még az Európa Tanács jelentése is elismeri: az ukrán toborzótisztek által elkövetett visszaélések rendszerszerűvé és széles körűvé váltak.