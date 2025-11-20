Egyre erőteljesebb a keresztény hit gyakorlásának korlátozása Európában, figyelmeztet egy jelentés

Az OIDAC jelentése szerint a keresztények elleni korlátozások egyre szélesebb körben jelentkeznek, ellentétben az Európai Unió Alapjogi Chartájának 10. cikkében foglaltakkal, amely garantálja a gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadságot, ideértve a vallásgyakorlás és hit kifejezésének jogát is. A szervezet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy ez a garancia egyre inkább csak formális, papíron létező jog – írja a Brussels Signal.

Európa-szerte nő a keresztény vallás gyakorlására nehezedő nyomás Fotó: AFP

A jelentés részletezi, hogy a keresztények különböző európai országokban számos bírósági ügyben érintettek.

Nagy-Britanniában például keresztényeket tartóztattak le, mert az abortuszklinikák körüli 150 méteres „pufferzónákon” belül imádkoztak.

Spanyolországban, ahol hivatalos védőzónák nem léteznek, 2022 óta több mint 20 embert állítottak bíróság elé hasonló tevékenység miatt. Hollandiában a Kies Leven keresztény életvédő csoport tagjait vették őrizetbe, mert békésen szórólapokat osztogattak klinikák előtt.

Az OIDAC kiemeli, hogy a hatóságok egyre hajlamosabbak korlátozni a vallásszabadságot és a véleménynyilvánítás jogát a nyilvános térben.

A dokumentum kitér a szülői jogok és az oktatás területére is: egy spanyol bíróság például megtiltotta egy evangélikus apának, hogy Bibliát olvasson fel fiának, míg a svájci Lausanne-i Szövetségi Bíróság úgy döntött, hogy megvonja egy katolikus lányiskola állami finanszírozását az „állami iskolák felekezeti semlegessége” érdekében.

Számos európai országban diszkriminatív politikák és jogi döntések korlátozzák a szülői jogokat, különösen a világi oktatás területén

– olvasható a jelentésben. Az OIDAC szerint az európai keresztényekkel szembeni intolerancia növekvő trendet mutat, a leginkább érintett országok Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország és Spanyolország. A szervezet statisztikái szerint 2024-ben összesen 2211 keresztényellenes gyűlölet-bűncselekményt regisztráltak kormányok és civil szervezetek Európa-szerte.

Bár ez valamelyest kevesebb a 2023-as adatoknál, a személyes támadások száma – például fizikai inzultusok vagy zaklatások – nőtt.

Az OIDAC figyelmeztet, hogy a tendencia komoly kihívást jelent a vallásszabadság és az alapvető emberi jogok érvényesítése szempontjából, és sürgeti a politikai döntéshozókat, hogy biztosítsák a keresztények jogainak teljes körű tiszteletben tartását Európában.