Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij merényletet tervezett az oroszok ellen, segítsége is volt – ki nem találja, kicsoda

Ne maradjon le róla!

Felrobbant az internet, Szoboszlai Dominik táskában vitte a kislányát Telkibe – fotó

késes támadás

Egymást követik a skizofrén migránsok késes támadásai Németországban

12 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy afgán menedékkérőt gyilkossággal vádoltak, miután állítólag halálra késelte főnöknőjét – pedig a német hatóságok korábban úgy döntöttek, hogy hazájába túl veszélyes lenne visszaküldeni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
késes támadásNémetországmigráns

A vád szerint Sayed Akbar S. 2025. május 7-én 26-szor szúrta meg Magda M.-et egy nyolc centiméteres pengéjű késsel. A német sajtó „őrjöngésként” jellemezte a támadást, amely a krefeldi „New Yorker” ruházati üzletben történt, Észak-Rajna–Vesztfáliában.

Egy afgán menedékkérőt gyilkossággal vádoltak, miután állítólag halálra késelte főnöknőjét (Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto)
Egy afgán menedékkérőt gyilkossággal vádoltak, miután állítólag halálra késelte főnöknőjét (Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto)

A lengyel származású, 41 éves Magda a helyszínen belehalt sérüléseibe, míg a 26 éves Sayedet nem messze az üzlettől találták meg, véres kézzel.

A tárgyaláson kiderült, hogy menedékkérelmét elutasították. Mégsem küldték vissza Afganisztánba, mert a német hatóságok szerint túl veszélyes lett volna, ezért kitoloncolási tilalmat kapott – írja a Daily Mail.

Az is nyilvánosságra került, hogy paranoid skizofréniában szenved, az ügyész pedig azt mondta: „Beszűkült beszámíthatósági állapotban cselekedett.”

Ez azonban alig jelentett vigaszt Magda családjának, akik jelen voltak a tárgyaláson. 

Néhány héttel korábban egy másik, pszichésen betegnek minősített afgán férfi is bíróság elé került Németországban, miután halálos késes támadást követett el egy kisgyermekcsoport ellen.

A kilenc hónappal ezelőtti támadás a déli Aschaffenburg egyik parkjában történt: egy kétéves kisfiú és egy 41 éves férfi vesztette életét, utóbbi a gyerekeket próbálta megvédeni. Három másik ember is megsérült.

Az ügyészek elismerték, hogy a 28 éves támadó, aki január 22-én egy konyhakéssel rontott rá az óvodáscsoportra, paranoid skizofréniában szenvedett.

Az eset, amely alig egy hónappal a németországi parlamenti választások előtt történt, tovább fokozta az amúgy is éles migrációs vitát.

A gyanúsítottat, akit a helyszín közelében fogtak el, Enamullah O.-ként azonosították.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!