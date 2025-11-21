Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Ki nem találná, ki ütheti be az utolsó szöget Zelenszkij koporsójába! – lerántjuk a leplet

Érdekes!

Az izraeli titkosszolgálat ellopta a világ legfélelmetesebb vadászgépét

Ukrajna

Kiderült, ki súghatott Zelenszkij haverjának

22 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb név merült fel az ukrán korrupciós botrányban. Ezúttal a korrupcióellenes ügyészség helyettes vezetője kényszerült távozni, mert felmerült a gyanú, hogy információkat szivárogtatott ki az Ukrajna politikai életét megrázó ügyben, amelybe két miniszter is belebukott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaSAPOkorrupciós botrány

Az ukrán korrupcióellenes ügyészség (SAPO) helyettes vezetője, Andrij Szinyuk lemondott tisztségéről, miután felmerült a gyanú, hogy köze lehet a Timur Mindics ellen folytatott nyomozás adatainak kiszivárogtatásához. A SAPO közleménye szerint Szinyuk november 14-én saját akaratából nyújtotta be lemondását – írja a Liga ukrán hírportál, hozzátéve, hogy a SAPO vezetőhelyettesét csak Ukrajna főügyésze, Ruszlan Kravcsenko menthette volna fel, a SAPO vezetőjének erre nincs felhatalmazása.

A SAPO vezetőhelyettesét csak Ukrajna főügyésze, Ruszlan Kravcsenko menthette volna fel
A SAPO vezetőhelyettesét csak Ukrajna főügyésze, Ruszlan Kravcsenko menthette volna fel (Fotó: Anadolu via AFP)

A Midász fedőnevű ügy, amely az ukrán energiaszektor korrupciós hálózatát hivatott feltárni, az elmúlt hetekben komoly politikai földrengést okozott Kijevben. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a SAPO közös nyomozása 15 hónapon át tartott, és mintegy ezerórányi hangfelvételt gyűjtöttek össze egy „magas szintű bűnszervezet” tevékenységének dokumentálására.

A botrány november 10-én robbant ki, amikor a SAPO bejelentette, hogy valószínűleg kiszivárogtak adatok a Mindics-ügyben. Az Ukrajinszka Pravda oknyomozó újságírói kiderítették, hogy Szinyuk többször is találkozott Olekszij Menyiv ügyvéddel, aki történetesen Mindics szomszédja. Ez a kapcsolat vetette fel annak gyanúját, hogy a magas rangú ügyész esetleg bizalmas információkat szivárogtathatott ki.

A NABU közlése szerint jelenleg is folyik az előzetes nyomozás a minősített információk feltételezett kiszivárogtatása ügyében. Emellett a SAPO vezetője belső vizsgálatot is kezdeményezett az ügyben.

Az ügy súlyosságát jelzi, hogy november 11-én a NABU és a SAPO hét gyanúsítottat nevezett meg a Midász-ügyben, köztük Olekszij Csernyisov volt miniszterelnök-helyettest, akit a belső kommunikációban „Che Guevara”-ként emlegettek. Maga Mindics még a házkutatások előtt elhagyta Ukrajnát, amit a határőrség teljesen törvényesnek minősített.

A botrány politikai következményei sem maradtak el: Volodimir Zelenszkij elnök november 12-én felszólította Herman Haluscsenko igazságügyi (volt energiaügyi) minisztert és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter, hogy mondjanak le tisztségükről. A Verhovna Rada, az ukrán parlament november 19-én meg is szavazta felmentésüket.

Mint arról beszámoltunk, a Mindics ingatlanaiban történt házkutatások során a hatóságok mintegy négymillió dollárnyi, vonalkóddal ellátott és amerikai városnevekkel – például „Atlanta” és „Kansas” – megjelölt bankjegyköteget találtak. A jellegzetes csomagolás szakértők szerint kizárja, hogy a pénz magánszemélyektől származik: ilyen bankjegyeket ugyanis kizárólag bankok rendelhetnek nagy mennyiségben, közvetlenül az Egyesült Államokból. Nagy feltűnést keltett és óriási felháborodást váltott ki Ukrajnában az a fotó, amely Mindics luxuslakásában készült, és egy aranyvécé és bidé látható rajta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!