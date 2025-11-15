Riadó Kijevben - megsemmisítő orosz támadás jöhet

Az ukrán helyzetet figyelő RBC-Ukraine a légierő és a hivatalos légiriadó-térkép adatai alapján számolt be a szombat reggeli eseményekről. A riasztást elsőként Kijevben hirdették ki, nagyjából 9 óra 42 perckor, ám néhány percen belül a figyelmeztetés kiterjedt az ország több térségére is. A hatóságok közlése szerint előbb északkelet felől észleltek ballisztikus fenyegetést, majd hamarosan kiderült, hogy az orosz légierő vadászgépeket is a levegőbe küldött.

Légiriadót rendeltek el Kijevben és több ukrán megyében – ballisztikus csapástól tartanak Fotó: AFP

A légierő közleménye szerint a MiG–31K gépek felszállása különösen aggasztó, mivel ezek hordozzák az aeroballisztikus „Kinzsal” rakétákat, amelyek ellen az ukrán légvédelemnek továbbra is nehézséget jelent a védekezés.

Egész Ukrajna rakétaveszélyben van! MiG–31K felszállását regisztrálták

– figyelmeztettek.

A hatóságok arra szólították fel a lakosságot, hogy maradjanak nyugodtak, de veszély esetén azonnal keressenek menedéket. Az embereket ismételten emlékeztették: tilos videózni vagy fényképezni a légvédelem működését, mivel az ilyen felvételek akaratlanul is segíthetik az ellenséges erők célbemérését.

Újabb éjszakai csapások a háború sújtotta területeken

A szombati riadót ráadásul intenzív éjszakai támadások előzték meg. Péntek este, november 14-én az orosz haderő aeroballisztikus „Kinzsal” rakétákkal csapott le a Hmelnickij régióra, különösen Sztarokosztyantinyiv településére.

A légierő beszámolója szerint a térséget célzó rakétatámadás stratégiai jelentőségű volt, mivel az orosz fél rendszeresen próbálja megbénítani az ukrán katonai infrastruktúrát.

Szintén az éjjel támadás érte Dnyeper városát és környékét is. Az orosz erők támadó drónokkal célozták meg az ipari övezeteket és más, kritikusnak számító létesítményeket. A támadások következtében épületek gyulladtak ki, több vállalkozás megrongálódott, és egy civil megsérült. A helyi mentőszolgálatok éjjel-nappal dolgoznak a károk felszámolásán.

Az ukrán beszámolók szerint az orosz hadsereg az éjszaka folyamán több mint száz drónt, valamint újabb „Kinzsal” rakétákat vetett be az ország különböző pontjai ellen.

A nagyszabású csapás-sorozat célja az, hogy folyamatos nyomás alatt tartsák az ukrán légvédelmet, és megrendítsék a front hátországának infrastruktúráját.