Riadó Kijevben - megsemmisítő orosz támadás jöhet

Visszatér a legendás magyar férfimárka – itt vannak a részletek

orosz-ukrán háború

Riadó Kijevben - megsemmisítő orosz támadás jöhet

19 perce
Olvasási idő: 6 perc
Szombat reggel ismét megszólaltak a szirénák Ukrajnában: Kijevben és számos megyében egyszerre rendeltek el légiriadót, miután az orosz MiG–31K gépek mozgását érzékelte a légvédelmi figyelőrendszer. A gépek jelenléte ballisztikus rakétatámadás lehetőségét vetíti előre, így a hatóságok szerint egész Ukrajna veszélyben van.
Az ukrán helyzetet figyelő RBC-Ukraine a légierő és a hivatalos légiriadó-térkép adatai alapján számolt be a szombat reggeli eseményekről. A riasztást elsőként Kijevben hirdették ki, nagyjából 9 óra 42 perckor, ám néhány percen belül a figyelmeztetés kiterjedt az ország több térségére is. A hatóságok közlése szerint előbb északkelet felől észleltek ballisztikus fenyegetést, majd hamarosan kiderült, hogy az orosz légierő vadászgépeket is a levegőbe küldött.

Légiriadót rendeltek el Kijevben és több ukrán megyében – ballisztikus csapástól tartanak
Légiriadót rendeltek el Kijevben és több ukrán megyében – ballisztikus csapástól tartanak Fotó: AFP

A légierő közleménye szerint a MiG–31K gépek felszállása különösen aggasztó, mivel ezek hordozzák az aeroballisztikus „Kinzsal” rakétákat, amelyek ellen az ukrán légvédelemnek továbbra is nehézséget jelent a védekezés. 

Egész Ukrajna rakétaveszélyben van! MiG–31K felszállását regisztrálták

– figyelmeztettek.

A hatóságok arra szólították fel a lakosságot, hogy maradjanak nyugodtak, de veszély esetén azonnal keressenek menedéket. Az embereket ismételten emlékeztették: tilos videózni vagy fényképezni a légvédelem működését, mivel az ilyen felvételek akaratlanul is segíthetik az ellenséges erők célbemérését.

Újabb éjszakai csapások a háború sújtotta területeken

A szombati riadót ráadásul intenzív éjszakai támadások előzték meg. Péntek este, november 14-én az orosz haderő aeroballisztikus „Kinzsal” rakétákkal csapott le a Hmelnickij régióra, különösen Sztarokosztyantinyiv településére. 

A légierő beszámolója szerint a térséget célzó rakétatámadás stratégiai jelentőségű volt, mivel az orosz fél rendszeresen próbálja megbénítani az ukrán katonai infrastruktúrát.

Szintén az éjjel támadás érte Dnyeper városát és környékét is. Az orosz erők támadó drónokkal célozták meg az ipari övezeteket és más, kritikusnak számító létesítményeket. A támadások következtében épületek gyulladtak ki, több vállalkozás megrongálódott, és egy civil megsérült. A helyi mentőszolgálatok éjjel-nappal dolgoznak a károk felszámolásán.

Az ukrán beszámolók szerint az orosz hadsereg az éjszaka folyamán több mint száz drónt, valamint újabb „Kinzsal” rakétákat vetett be az ország különböző pontjai ellen.

A nagyszabású csapás-sorozat célja az, hogy folyamatos nyomás alatt tartsák az ukrán légvédelmet, és megrendítsék a front hátországának infrastruktúráját.

Fokozott készültség Kijevben

A szombat reggeli, országszerte elrendelt riasztás jól mutatja, hogy a helyzet továbbra is feszült, és a lakosságnak számítania kell újabb légi fenyegetésekre. A Légierő figyelmeztetése alapján a MiG–31K gépek mozgása miatt bármelyik pillanatban újabb rakétatámadás indulhat Ukrajna városai ellen. A hatóságok arra kérik a lakosokat, hogy kövessék a hivatalos csatornákat, és a riasztásoknak megfelelően járjanak el, mert a következő órákban a veszély továbbra is fennáll.

 

Orosz-ukrán háború
