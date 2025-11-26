Brüsszel nem hátrál: elképesztő összegű hitellel mentené Kijevet

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban hangsúlyozta: „A bizottság készen áll a jogi szöveg előterjesztésére. Nem látok olyan forgatókönyvet, amelyben egyedül az európai adófizetők fizetnék a számlát.” Az elnök egyértelművé tette, hogy az EU szeretné elkerülni a kizárólagos állami finanszírozást, és a befagyasztott orosz eszközök bevonása lehetne a megoldás Kijev megsegítésére. A kérdés azonban nem mentes a vitáktól – erről ír a Bloomberg.

Brüsszel nem hátrál: 140 milliárd eurós hitellel mentené Kijevet Fotó: AFP

A befagyasztott eszközök felhasználásáról szóló tárgyalások már hetek óta akadoznak, miután Belgium nagyobb garanciákat követelt arra, hogy a belga területen kezelt pénzeszközök kockázatai ne háruljanak egyedül rájuk.

A belga kormány félelme részben abból fakad, hogy Moszkva esetleges peres eljárásokat indíthat az EU által lefoglalt pénzeszközök visszaszerzése érdekében. Ukrajna gazdasági helyzete azonban egyre sürgetőbbé teszi a támogatást.

Az ország várhatóan 2026 második negyedévére kifogyhat a jelenlegi forrásaiból, így a nemzetközi támogatás gyors ütemű biztosítása kulcsfontosságú a kijevi költségvetés fenntarthatósága szempontjából.

A hitel felszabadítása így nem csupán pénzügyi kérdés, hanem stratégiai jelentőségű lépés is az EU részéről, amely a szomszédos háborús ország stabilizálására törekszik, Brüsszel úgy fest minden pénzt Ukrajnának adna.

Az EU jogi keretének előkészítése tehát lépésről lépésre halad: a cél, hogy az uniós államok és intézmények közösen biztosítsák a szükséges garanciákat, miközben minimalizálják a jogi kockázatokat.

Von der Leyen szerint a javaslat gyors elfogadása alapvető fontosságú, hogy Ukrajna a közeljövőben hozzáférhessen a hitelhez, és elkerülje a pénzügyi válságot. A következő hetekben várhatóan intenzív tárgyalások kezdődnek az EU-tagállamok között a garanciák és a jogi mechanizmusok véglegesítéséről.