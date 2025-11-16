Diplomáciai káosz alakult ki Japán és Kína között

Kína pénteken arra szólította fel állampolgárait, hogy kerüljék el Japánt, miután Tokió új miniszterelnöke, Takaicsi Szanae olyan kijelentéseket tett, amelyek szerint egy esetleges tajvani támadás Tokió katonai válaszát vonhatja maga után. Tajvan mindössze 100 kilométerre fekszik a legközelebbi japán szigettől, ami tovább élesíti a két ország közötti feszültséget – írja a Guardian.

Aggasztó figyelmeztetést adott ki Peking: az utazás Japánba a kínai állampolgárok biztonságát is veszélyeztetheti Fotó: AFP

Diplomáciai káosz Japán és Kína között

A kínai nagykövetség online bejegyzésében hangsúlyozta: „A közelmúltban japán vezetők nyíltan provokatív megjegyzéseket tettek Tajvanról, ami súlyosan rontotta a két nép közötti kapcsolatok hangulatát.” Hozzátették, hogy

a helyzet jelentős kockázatot jelent a Japánban élő kínai állampolgárok személyes biztonságára és életére.

A diplomáciai vita gyorsan eszkalálódott: Peking behívta Japán nagykövetét, miközben Tokió reagálásképp Kína nagykövetét hívta be, miután az oszakai kínai főkonzul, Xue Jian egy „nem megfelelő” online bejegyzést tett közzé, amelyben Takaicsira utalt fenyegetően. Japán parlamentje emiatt persona non grata-nak (nemkívánatos személynek) nyilvánította a kínai diplomatát.

Peking ragaszkodik hozzá, hogy Tajvan Kína része, és nem zárja ki az erőszak alkalmazását a sziget feletti kontroll megszerzésére.

Bár Kína és Japán fontos kereskedelmi partnerek, a történelmi bizalmatlanság és a területi viták miatt a kapcsolat gyakran feszült. Takaicsi azóta mérsékelte retorikáját, ám a múlt héten tett kijelentései, miszerint egy fegyveres tajvani támadás esetén Japán csapatokat küldhet a szigetre a „kollektív önvédelem” jegyében, komoly vitát váltottak ki. A japán biztonsági törvény lehetővé teszi az ilyen fellépést, ha az ország fennmaradása egyértelmű veszélybe kerül.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy nem kívánja visszavonni nyilatkozatát, és az továbbra is összhangban áll Japán régóta követett politikájával,

ugyanakkor a jövőben kerülni fogja a konkrét forgatókönyvek említését.