Kocsis Máté: Orbán Viktor és Putyin találkozójának történelmi jelentősége van

Kocsis Máté videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben részletesen beszélt arról, miért tartja kiemelkedően fontosnak az Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között megtartott találkozót.

Kocsis Máté (Fotó: Facebook/Kocsis Máté)

Orbán-Putyin találkozónak sokkal nagyobb jelentősége van és volt, mint amit tulajdonítunk neki. Először is azért, mert egy történelmi helyzetben, másodszor történelmi kérdésekben született ez a találkozó.”

– hangzott el a videóban.

Kocsis Máté szerint rendkívül ritka diplomáciai helyzet állt elő: úgy fogalmazott, ő nem is tudna más példát mondani arra, hogy valamely ország miniszterelnökét egy hónapon belül fogadja az Egyesült Államok és Oroszország elnöke is. Kocsis szerint Orbán Viktor „ebben a szerepben van”, és Magyarországnak – szerinte – az ország méretét meghaladó befolyása van a békeközvetítés kérdésében.

Nem kell akadémikusnak lenni ahhoz, hogy valaki rájöjjön, hogy nyilván a két nagyhatalom vezetője, a magyar miniszterelnök béketörekvéseit tiszteletben tartja, legalábbis teret enged neki, ami nagyon nagy dolog. Ha jól értem, a magyar miniszterelnököt használják, mint közép kelet európai, de mégis európai uniós tagállam vezetőjét arra, hogy a béketeremtéshez való utat kikövezzék, és szerintem ez egy történelmi dolog.”

– fogalmazott Kocsis.

Kocsis Máté arról is beszélt, hogy szerinte sokan jelenleg nem tulajdonítanak elég nagy jelentőséget a találkozónak, pedig álláspontja szerint van. A politikus kitért arra is, hogy a találkozó kulcskérdése az energetika volt, amely – mint fogalmazott – a magyar háztartások rezsibiztonságát, a családok terheit, a hazai ipar fenntarthatóságát és a gazdaság működését érinti. A frakcióvezető szerint a megbeszélés jelentőségét nem szabad alábecsülni; azt mondta, az ilyen értékelést „rövidlátásnak” és „sötétségnek” tartja.