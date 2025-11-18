Újabb részletek derültek ki az ukrán korrupciós botrányról

A korrupciós botrány középpontjában egy Timur Mindics nevű üzletember áll, akit az oknyomozó újságírás szerint régóta az energetikai rendszer háttérben működő, informálisan nagy befolyással rendelkező szereplőjének tartanak.

Órási korrupció Ukrajnában (Fotó: Anadolu via AFP/Ayhan Mehmet)

A botrány akkor teljesedett ki, amikor a sajtó szerint Mindics még a házkutatások előtt órákkal, az éjszaka közepén elhagyta Ukrajnát, és külföldre távozott. A történet azért vált különösen látványossá, mert a távozás időzítése a nyomozók érkezésével gyakorlatilag egybeesett — így sokan arra következtetnek, hogy előre értesülhetett a hatósági műveletről.

Az ukrán újságírók által megszólaltatott források szerint az elmúlt egy hétben valóságos pánikhangulat alakult ki a vezetésben. A hatalom köreiben sokan attól tartanak, hogy a Mindics köré szerveződő korrupciós hálózat jóval nagyobb, és akár magasabb szinteket is érinthet.

A NABU és a SAP — Ukrajna két fő antikorrupciós szerve — azt közölte, hogy hatalmas mennyiségű lehallgatási anyagot és dokumentumot dolgoznak fel. Emiatt újabb nevek, újabb összefonódások és újabb ügyek kerülhetnek napvilágra, így a történet még korántsem ért véget.

A politikai háttérben sok találgatás folyik arról, hogy a botrány elérhet-e az Elnöki Hivatalig. Az Ukrainska Pravda megszólaltatott olyan forrásokat, akik szerint egyes szereplők egymásra próbálnak mutogatni, és különböző narratívákkal igyekeznek magyarázatot adni a helyzetre. Ezek azonban mind háttérinformációk, nem hivatalos álláspontok.

Külön érdekesség, hogy a botrány közepette külföldre távozott Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági Tanács titkára (korábbi védelmi miniszter).

Miközben a nyomozók vizsgálják, gyakorolt-e Mindics befolyást a honvédelmi döntésekre, Umerov több országba is tovább utazott. A sajtóban találgatások jelentek meg arról, mikor tér haza, és egyáltalán visszatér-e.

Válság a kormányzaton belül

A botrány egyik legsúlyosabb következménye, hogy teljes vezetői válság alakult ki Ukrajnában:

több miniszter leváltása,

de alig van olyan szakember, aki vállalná a posztokat az energetikai vagy igazságügyi tárca élén,

többen egyenesen „politikai öngyilkosságnak” nevezik, ha valaki most lép be a rendszerbe.

A parlamentben is nő a feszültség:

vannak, akik frakcióváltást fontolgatnak,

mások a kormányzó többség széteséséről beszélnek,

a 2026-os költségvetés szavazását is elhalasztották a bizonytalan politikai helyzet miatt.

Nemzetközi partnerek reakciói sem egységesek

Az Ukrainska Pravda cikke szerint az Európai Unió ukrajnai nagykövete túlzottan médiaközpontúnak tartja, ahogy a botrány kezelése zajlik, különösen a háborús időkre tekintettel. Ezzel szemben az Egyesült Államok és Nagy-Britannia azt hangsúlyozza, hogy a nyomozásnak teljesen átláthatóan, politikai befolyástól mentesen kell folytatódnia.