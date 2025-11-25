NATO-botrány: Rutte kiállt Ukrajnáért, hiába a döbbenetes korrupció!

„Láttuk, hogy az ukrán elnök határozott lépéseket tett a miniszterek és más érintettek ellen. Ez a helyes lépés, mert rendkívül fontos és nagyon komoly ügy” – fogalmazott Rutte, hangsúlyozva, hogy a korrupciós botrány nem ingatta meg a NATO Ukrajna iránti elkötelezettségét. A főtitkár szerint Ukrajna erőssége kulcsfontosságú mind a helyi, mind a nemzetközi biztonság szempontjából, és a szövetség minden erejével támogatja a stabilitás megőrzését – írja az NV.

Rutte kiállt Ukrajnáért, hiába a döbbenetes korrupció Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eddigi legkomolyabb politikai válságával néz szembe, miután egy hosszú hónapok óta folyó korrupciós és pénzmosási nyomozásban több közeli szövetségesét is azzal vádolják, hogy háborús időben 100 millió dolláros összeget sikkasztottak el az ország energiaágazatából. A botrányt egy volt kormánytisztviselő robbantotta ki, aki feltárta: Zelenszkij egyik régi üzlettársa arannyal bevont vécével felszerelt luxuslakásban élt – és az elnök maga is megfordult ott.

"A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky's business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.… pic.twitter.com/LYtCFKlTcW — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) July 30, 2025

A korrupciós botrány állomásai

A botrány november 10-én robbant ki, amikor a Nemzeti Korrupcióellenes Ügynökség (NABU) nyomozói átkutatták Timur Mindics üzletember és Herman Haluscsenko volt energiaügyi miniszter otthonát, valamint az Enerhoatom, Ukrajna állami atomenergia-üzemeltetőjének irodáit. Mindics néhány órával a házkutatások előtt elhagyta az országot. A NABU szerint a művelet feltárta egy „magas szintű bűnszervezet” működését, amelyet egy ismert üzletember irányított.

A nyomozás szerint a csoport hatalmas korrupciós hálózatot épített ki, amely lehetővé tette számukra, hogy az Enerhoatom és partnerei szerződéseiből 10–15 százalékos visszatérítést követeljenek.

Az eddigi nyomozás során több gyanúsítottat vettek őrizetbe, köztük Igor Mironyuk volt tanácsadót, Dmitrij Basov Enerhoatom-biztonsági igazgatót, valamint több háttérirodai dolgozót, akiket pénzmosással vádolnak.

Később két vádlott, Leszja Usztyimenko és Ljudmila Zorina óvadék ellenében szabadlábra került.

Zelenszkij elnök a botrány kirobbanása után azonnal közölte: minden bűnöst el kell ítélni. Emellett szankciókat rendelt el Mindics és Olekszandr Cukerman ellen. A politikai következmények sem maradtak el: november 19-én a Verhovna Rada felmentette Haluscsenkót igazságügyi miniszteri posztjáról, és Szvitlana Hrincsukot az Energiaügyi Minisztérium éléről.

Az ukrán korrupcióellenes szervezetek forrása szerint a NABU a hadiállapothoz kapcsolódó biztonsági problémák miatt felfüggesztette a Midász-műveletről szóló további információk nyilvánosságra hozatalát.

Rutte szerint mindezek ellenére a NATO szilárdan kiáll Ukrajna mellett. A szövetség főtitkára és a tagállamok vezetői egyaránt hangsúlyozzák, hogy az ország egysége és a katonai képességek fenntartása alapvető fontosságú a régió stabilitása és Európa biztonsága szempontjából.