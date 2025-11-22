Az ukrán háborús maffia bent ült a korrupcióellenes hivatalban is és onnan figyelte a nyomozást

A Kyiv Independent jelentése szerint a botrány mögött állítólag a háborús időkben is aktív ukrán „korrupciós maffia” állhat, amely még a korrupcióellenes hivatal munkáját is figyelemmel kísérte. Szinyuk lemondott tisztségéről, miután belső vizsgálat indult ellene az információk kiszivárogtatása miatt, bár tagadja a vádakat. A nyomozásban több ismert politikus és üzletember is érintett, és a hatóságok szerint a belső ellenőrzés akár büntetőeljáráshoz is vezethet.

Ukrajna korrupcióellenes hivatalát belső vizsgálat rázta meg Fotó: AFP

Andrij Szinyuk, Ukrajna korrupcióellenes főügyészhelyettese november 21-én bejelentette lemondását, miután belső vizsgálat indult ellene az állami atomenergia-ipari vállalat, az Enerhoatom ellen folyó nagyszabású korrupciós nyomozás információinak kiszivárogtatása miatt. A döntéséről az ukrán Babel hírportálnak nyilatkozva Szinyuk azt mondta, hogy így szeretné elkerülni a találgatásokat, miszerint befolyásolta volna az Enerhoatom-ügyet. A Korrupcióellenes Szakosított Ügyészség (SAPO) később hivatalosan is megerősítette lemondását.

Az Enerhoatom-nyomozás Ukrajna egyik legnagyobb korrupciós ügyének számít Volodimir Zelenszkij elnöksége alatt.

A vizsgálat eddig nyolc gyanúsítottat érint, köztük Zelenszkij közeli munkatársát, Timur Mindicset, akit a hatóságok a fő felelősnek tartanak. Az ügyben Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes ellen is vádat emeltek, de Herman Haluscsenko volt igazságügyminiszter, Szvitlana Hrincsuk volt energiaügyi miniszter is érintett, de hivatalos vádemelés még nem történt ellenük. Sőt, Rusztem Umerov neve is felmerült.

Olekszandr Klimenko, Ukrajna fő korrupcióellenes ügyésze november 13-án közölte, hogy az SAPO vizsgálja azokat az állításokat, miszerint Szinyuk kiszivárogtatott információkat az Energoatom-nyomozás során.

Az ügy kapcsán a média arról számolt be, hogy Mindicset értesítették a lehetséges házkutatásokról, ami miatt elhagyta az országot. Klimenko elmondta, hogy a belső vizsgálat folyamatban van, és nem kizárt, hogy büntetőeljárás is indul az ügy tisztázására. A botrány központjában egy november 10-én közzétett videofelvétel áll, amelyen Szinyuk találkozik Olekszij Meniv ügyvéddel. Meniv ugyanebben az időszakban látogatta meg Mindicset lakóhelyén, és Szinyuk hozzáférhetett a Mindicset érintő ügy dokumentumaihoz.

Szinyuk tagadta, hogy bármilyen információt kiszivárogtatott volna, és hangsúlyozta, hogy Meniv személyes ismerőse, mivel volt felesége és gyermekei Mindiccsel egy háztartásban éltek.

Szinyuk a 2021-es korrupcióellenes főügyészi posztért folytatott verseny második helyezettje volt, végül Olekszandr Klimenko győzte le. A korrupcióellenes aktivisták már akkor megkérdőjelezték Szinyuk függetlenségét, mivel az akkori főügyész a beosztottja volt, és úgy vélték, hogy az Elnöki Hivatal erőteljesen szorgalmazta kinevezését.