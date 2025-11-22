Korrupciós botrány, béketerv és internetkáosz – sűrű hetünk volt

Ukrajnában tovább gyűrűzik az ország történetének egyik legsúlyosabb – az Enerhoatomhoz kapcsolódó – korrupciós ügye, amelyben magas beosztású politikusok és Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen környezetéből is vannak érintettek. A „Midasz” néven futó akció 15 hónapon keresztül zajlott. A NABU és a SZAP szerint a pénzmosási mechanizmus egyszerűen működött: azoknak a magáncégeknek, amelyek együttműködést akartak az állami vállalattal, vagy részt vettek volna a védelmi állások építésében, a szerződéses összeg 10–15 százalékát kenőpénzként kellett visszaadniuk. A fizetést megtagadó vállalatok kifizetéseit akadályozták vagy törölték őket a partnerek közül. A teljes veszteséget százmillió dollárra (33 milliárd forintra) becsülik. A hálózat irányítója Timur Mindics volt, Zelenszkij egyik közeli bizalmasa, aki néhány órával a rajtaütések előtt elhagyta Ukrajnát. A botrány több elfogáshoz, köztük a volt ukrán miniszterelnök-helyettes letartóztatásához vezetett.

Trump béketerve kiutat kínál a korrupció miatt nehéz helyzetbe került Zelenszkijnek

Fotó: TOM BRENNER / AFP

Hiába a korrupció az Unió tovább küldené a pénzt

Szijjártó Péter szerint teljes káosz uralkodik Brüsszelben: miközben kiderült, hogy Ukrajnában háborús maffia működik, és az európai segélyekből milliárdok tűntek el, az uniós külügyminiszterek újabb százmilliárd eurós csomagról, további fegyverszállításokról és új orosz szankciókról tárgyalnak. A magyar külügyminiszter brüsszeli sajtótájékoztatóján azt mondta:

az ukrán korrupciós botrány ellenére még több pénzt és fegyvert kívánnak Kijevnek adni, sőt egyesek még az ukrán EU-csatlakozást is ezzel ( a korrupcióval) próbálják igazolni – amit ő az „őrület új szintjeként” jellemzett.

A miniszter kifejtette, hogy a brüsszeli vezetés illúziókat kerget az ukrajnai háborúval kapcsolatban, az idő ugyanis nem nekik dolgozik.

Zelenszkij volt miniszterelnök-helyettese (j) is rács mögé került

Fotó: AFP

A Trump-adminisztráció kiutat kínál Zelenszkijnek

Bendarzsevszkij Anton szerint mivel Ukrajna mozgástere szűkül és a nyugati szövetségesek támogatás is egyre bizonytalanabbá válik, ezért Kijev nyitottabb lett a kompromisszumokra. A szakértő szerint a 28 pontos Trump-féle béketerv több eleme is a jelenlegi állapotnál kedvezőbb helyzetet eredményezne, és nem tartalmaz olyan feltételeket, amelyeket Ukrajna automatikusan elutasítana:

A legérzékenyebb kérdés a Donbász sorsa, ami a javaslat szerint demilitarizált övezet lenne.

A korábbi elképzelések szerint a NATO 5. cikkelyhez hasonló garanciák mentén, – az Egyesült Államok és több európai nagyhatalom – katonai védelmet nyújtanának Ukrajnának.

A Zaporizzsjai Atomerőmű energiatermelő kapacitásának fele ismét Ukrajnához, az erőmű pedig nemzetközi felügyelet alá kerülne– ami szintén kedvezőbb a jelenlegi állapotnál.

Az ukrán hadsereg létszámának korlátozása sem olyan súlyos, mint ahogy azt egyes kritikák állítják. A friss terv 600 ezer fős ukrán haderőben húzza meg a határt.

A Trump-féle béketervezet közel sem olyan egyoldalú, mint ahogy azt elsőre beállították:

számos pontja érdemi javulást hozna Ukrajnának a jelenlegi helyzethez képest.

Szerdán leállt a fél internet

Óriási károkat okozott a Cloudflare globális internetes szolgáltatónál jelentkezett hiba. Némi túlzással a fél internet megbénult november 18-án, a leállás többek között érintette az X közösségi oldalt, a ChatGPT-t, és a Moody’s-t, de amerikai közlekedési vállalatok internetes szolgáltatása is átmenetileg megbénult vagy lelassult, az Origo weboldala is elérhetetlenné vált és a Microsoft egyes szolgáltatásai sem úszták meg.