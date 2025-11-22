Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Ki nem találná, ki ütheti be az utolsó szöget Zelenszkij koporsójába! – lerántjuk a leplet

Érdekes!

Az izraeli titkosszolgálat ellopta a világ legfélelmetesebb vadászgépét

Ukrajna

Korrupciós botrány, béketerv és internetkáosz – sűrű hetünk volt

7 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnában tovább gyűrűzik az Enerhoatom körüli korrupciós botrány, amelyben magas rangú politikusok és Zelenszkij elnök környezete is érintett. A magyar külügyminiszter szerint őrület, hogy Brüsszel a korrupciós ügyek ellenére is pénzt küldene Ukrajnába. Eközben a Trump-adminisztráció – kihasználva az ukrán kormány nehéz helyzetét – bemutatta 28 pontos béketervét, amely szakértők szerint egy megfontolandó opció lehet Zelenszkij számára. A nemzetközi híreket tovább árnyalta a Cloudflare súlyos leállása, amely rövid időre sok weboldalt – így az Origot is – teljesen megbénította.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaTrumpinternetkáoszkorrupciós botrányZelenszkijbéketerv

Ukrajnában tovább gyűrűzik az ország történetének egyik legsúlyosabb – az Enerhoatomhoz kapcsolódó – korrupciós ügye, amelyben magas beosztású politikusok és Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen környezetéből is vannak érintettek. A „Midasz” néven futó akció 15 hónapon keresztül zajlott. A NABU és a SZAP szerint a pénzmosási mechanizmus egyszerűen működött: azoknak a magáncégeknek, amelyek együttműködést akartak az állami vállalattal, vagy részt vettek volna a védelmi állások építésében, a szerződéses összeg 10–15 százalékát kenőpénzként kellett visszaadniuk. A fizetést megtagadó vállalatok kifizetéseit akadályozták vagy törölték őket a partnerek közül. A teljes veszteséget százmillió dollárra (33 milliárd forintra) becsülik. A hálózat irányítója Timur Mindics volt, Zelenszkij egyik közeli bizalmasa, aki néhány órával a rajtaütések előtt elhagyta Ukrajnát. A botrány több elfogáshoz, köztük a volt ukrán miniszterelnök-helyettes letartóztatásához vezetett.

Trump béketerve kiutat kínál a korrupció miatt nehéz helyzetbe került Zelenszkijnek
Trump béketerve kiutat kínál a korrupció miatt nehéz helyzetbe került Zelenszkijnek
Fotó: TOM BRENNER / AFP

Hiába a korrupció az Unió tovább küldené a pénzt

Szijjártó Péter szerint teljes káosz uralkodik Brüsszelben: miközben kiderült, hogy Ukrajnában háborús maffia működik, és az európai segélyekből milliárdok tűntek el, az uniós külügyminiszterek újabb százmilliárd eurós csomagról, további fegyverszállításokról és új orosz szankciókról tárgyalnak. A magyar külügyminiszter brüsszeli sajtótájékoztatóján azt mondta: 

az ukrán korrupciós botrány ellenére még több pénzt és fegyvert kívánnak Kijevnek adni, sőt egyesek még az ukrán EU-csatlakozást is ezzel ( a korrupcióval) próbálják igazolni – amit ő az „őrület új szintjeként” jellemzett.

A miniszter kifejtette, hogy a brüsszeli vezetés illúziókat kerget az ukrajnai háborúval kapcsolatban, az idő ugyanis nem nekik dolgozik. 

Zelenszkij volt miniszterelnök-helyettese (j) is rács mögé került 
Fotó: AFP

A Trump-adminisztráció kiutat kínál Zelenszkijnek

Bendarzsevszkij Anton szerint mivel Ukrajna mozgástere szűkül és a nyugati szövetségesek támogatás is egyre bizonytalanabbá válik, ezért Kijev nyitottabb lett a kompromisszumokra. A szakértő szerint a 28 pontos Trump-féle béketerv több eleme is a jelenlegi állapotnál kedvezőbb helyzetet eredményezne, és nem tartalmaz olyan feltételeket, amelyeket Ukrajna automatikusan elutasítana:

  • A legérzékenyebb kérdés a Donbász sorsa, ami a javaslat szerint demilitarizált övezet lenne. 
  • A korábbi elképzelések szerint a NATO 5. cikkelyhez hasonló garanciák mentén, – az Egyesült Államok és több európai nagyhatalom – katonai védelmet nyújtanának Ukrajnának. 
  • A Zaporizzsjai Atomerőmű energiatermelő kapacitásának fele ismét Ukrajnához, az erőmű pedig nemzetközi felügyelet alá kerülne– ami szintén kedvezőbb a jelenlegi állapotnál. 
  • Az ukrán hadsereg létszámának korlátozása sem olyan súlyos, mint ahogy azt egyes kritikák állítják. A friss terv 600 ezer fős ukrán haderőben húzza meg a határt.

A Trump-féle béketervezet közel sem olyan egyoldalú, mint ahogy azt elsőre beállították:

számos pontja érdemi javulást hozna Ukrajnának a jelenlegi helyzethez képest.

Szerdán leállt a fél internet

Óriási károkat okozott a Cloudflare globális internetes szolgáltatónál jelentkezett hiba. Némi túlzással a fél internet megbénult november 18-án, a leállás többek között érintette az X közösségi oldalt, a ChatGPT-t, és a Moody’s-t, de amerikai közlekedési vállalatok internetes szolgáltatása is átmenetileg megbénult vagy lelassult, az Origo weboldala is elérhetetlenné vált és a Microsoft egyes szolgáltatásai sem úszták meg.

A website that is unable to properly load due to the outage at Cloudflare is seen in this illustration photo in Warsaw, Poland, on November 18, 2025. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto) (Photo by Jaap Arriens / NurPhoto via AFP)
Pár órán át tartott, de komoly hiba volt a Cloudflare kiesése (illusztráció)
Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

A Cloudflare kedden nyilatkozatban közölte, hogy a probléma egy rendkívüli és szokatlan forgalmi csúcsra vezethető vissza, amely reggel, keleti parti idő szerint 6 óra 40 perc körül kezdődött.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!