A súlyos állításokat a parlamenti képviselő, Jaroszlav Zseleznyak közölte saját Telegram-csatornáján. Zseleznyak szerint Jermak nem elégedett meg azzal, hogy a korrupcióellenes hivatalok vezetőit próbálja felnyomni: azt is elrendelte embereinek, hogy indítsanak árulás miatt eljárást azok ellen a politikusok ellen, akik beszéltek a botrányról vagy továbbadták annak részleteit. A célkeresztben – Zseleznyak szerint – akár ő maga is ott lehet – számolt be róla a ZN.

Durvul a korrupciós botrány: Jermak már azokat is célba vette, akik csak beszéltek az ügyről Fotó: AFP

Durvul a korrupciós botrány

A képviselő úgy fogalmazott: Jermakról már többféle kódnév kering a háttérben, attól függően, melyik hatalmi csoport használja. A vádak lényege azonban ugyanaz: az elnöki hivatal vezetője minden eszközzel igyekszik megőrizni pozícióját és befolyását, miközben egyre több bizonyíték kerül elő arról, hogy a „Midász”-ügyben készült felvételekben szereplő egyik hang az övé. A korrupciós botrány néhány hete robbant ki, amikor kiszivárgott, hogy magasrangú tisztviselők – köztük az energiaügyi miniszterrel, Herman Haluscsenkóval együtt – zárt körű megbeszéléseken egyeztettek arról, miként lehet nyomást gyakorolni a NABU-ra és a SAPO-ra.

A felvételek nyilvánosságra kerülése után több tanácsadó is azt javasolta Volodimir Zelenszkij elnöknek, hogy menessze Jermakot, aki Zseleznyak szerint „Ali Baba” álnéven szerepelt a háttérjelentésekben.

Az elnöki hivatal vezetője azonban – a beszámolók szerint – meggyőzte Zelenszkijt, hogy az egész botrányt Ihor Kolomojszkij oligarcha provokálta ki, aki három éve az ukrán biztonsági szolgálat fogolytáborában van. Ahelyett, hogy menesztették volna, az elnöki iroda inkább kommunikációs ellentámadásba kezdett: a kiszivárgott NABU-felvételek korábbi szereplőire fókuszálnak.

A belpolitikai feszültséget azonban egy külső tényező hirtelen elnyomta.

Donald Trump váratlan béketerve teljesen átrendezte az ukrán közélet fókuszát Fotó: AFP

Donald Trump váratlan béketerve teljesen átrendezte az ukrán közélet fókuszát: a figyelem visszafordult a háborúra, a fronthelyzetre, és a korrupcióellenes viták másodlagossá váltak.

A jelenség – ahogy Zseleznyak fogalmaz – az „Ovális Iroda-hatás”: amikor külső fenyegetés vagy amerikai diplomáciai nyomás jelenik meg, az ukrán elnök automatikusan támogatottságot nyer. Ebben a légkörben Jermak pozíciója is stabilabbnak tűnik, mint valaha. A képviselő szerint a már-már leírt elnöki hivatalvezető ismét összeszedi a politikai „zsetonokat”: megerősíti saját embereit, ellenfeleit pedig – ha igazak a vádak – gyanúsításokkal vagy árulásváddal próbálja sakkban tartani. A botrány ugyan nem zárult le, de a hatalmi viszonyok újra Jermaknak kedveznek. A kérdés csak az, meddig tarthat ez a törékeny erőegyensúly.