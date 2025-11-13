Baráti körre épül a hatalom: korrupciós botrány rázta meg Kijevet

A Pravda részletesen bemutatja, hogyan zajlott a NABU és a SAPO novemberi razziája több, Mindics által használt kijevi luxuslakásban: a nyomozók lehallgatóberendezéseket, több ingatlanra kiterjedő titkos ügyintézést, valamint a hírhedt aranyszínű fürdőszobát is megtalálták.

Volodimir Zelenszkij köre óriási korrupciós botrányban (Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP /)

A lap szerint több jel is arra utal, hogy a házkutatásokról és a „Midasz” fedőnevű művelet részleteiről előzetes információk szivároghattak ki, mégpedig hatósági kapcsolatokon keresztül. Az oknyomozás megemlíti a korrupcióellenes ügyészség egyik vezetőjét is, akit egyes információk szerint a gyanúsítottak értesítésével hoznak összefüggésbe. A botrányban felmerül energetikai és igazságügyi tisztségviselők neve is, akik a cikk szerint szintén érintettek lehettek.

A Pravda azt állítja:

az elnöki hivatal régóta feszült viszonyban áll a korrupcióellenes intézményekkel, és az elmúlt hónapokban több támadást is intézett ellenük, miközben a nyomozók szerint Mindics köre továbbra is aktívan mozgatta az állami pénzeket. A lap szerint a botrány egyre inkább megmutatja, hogyan fonódik össze a politikai hatalom, a baráti lojalitás és az állami intézmények feletti befolyás.

Az Ukrainszka Pravda cikkéből kirajzolódik, hogy a Mindics-ügy nem egy elszigetelt korrupciós eset, hanem egy szélesebb hatalmi rendszer tünete, amely az elnöki kör bizalmi embereire, az intézményi kontroll gyengítésére és a következmények nélküli döntéshozatalra épül. A botrány súlya a lap szerint már az ukrán állam működését és a kormányzás hitelességét is érintheti.

"Свинарчуки" Зеленського. Як друзі президента розкрадали країну під час війни https://t.co/n9WK8DjBC8 через @ukrpravda_news — Tetiana Danylenko (@tdanylenko) November 12, 2025

Korrupciós háló és luxusvillák: Csernissov neve is előkerül

A Pravda cikke szerint a Mindics-botrány egy másik, szintén súlyos korrupciós ügyet is felszínre hozott: a volt miniszterelnök-helyettes, Olekszij Csernissov szerepét több luxusvilla építésében. A „Midasz” művelet lehallgatási anyagai alapján Csernissov és Mindics közösen beszéltek az építkezés leállításáról, miközben a NABU bizonyítékai szerint négy villát építettek a háború alatt Csernissov körei.

A cikk kiemeli:

Csernissov gyors politikai felemelkedése személyes kapcsolatokon alapult, Mindics ajánlásán és a first ladyvel ápolt baráti viszonyon. A nyomozás szerint a politikus és felesége több mint egymillió dollár készpénzt is átvett Mindics szervezetétől.

A Pravda úgy fogalmaz: mindez már túlmutat egy-egy korrupt szereplőn, és azt mutatja, hogyan kerülhettek Zelenszkij baráti köréből emberek minisztériumokba és állami cégek élére.