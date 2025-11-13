Hírlevél

korrupciós botrány

Baráti körre épül a hatalom: korrupciós botrány rázta meg Kijevet

19 perce
Olvasási idő: 6 perc
Az Ukrainszka Pravda nagy terjedelmű oknyomozó cikkben mutatja be, hogyan sodródott bele az ukrán elnöki kör és az állami elit egy kiterjedt korrupciós botrányba, amelynek középpontjában Volodimir Zelenszkij régi barátja és üzlettársa, Timur Mindics áll. A lap szerint Ukrajnában ismét megismétlődik az a minta, amely minden kormányt jellemez: a reformígéretekkel induló vezetés néhány év alatt a barátokra épített hálózatokon keresztül saját maga termeli újra a korrupciót.
korrupciós botrányZelenszkijUkrajna

A Pravda részletesen bemutatja, hogyan zajlott a NABU és a SAPO novemberi razziája több, Mindics által használt kijevi luxuslakásban: a nyomozók lehallgatóberendezéseket, több ingatlanra kiterjedő titkos ügyintézést, valamint a hírhedt aranyszínű fürdőszobát is megtalálták.

Volodimir Zelenszkij köre óriási korrupciós botrányban (Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP /)
A lap szerint több jel is arra utal, hogy a házkutatásokról és a „Midasz” fedőnevű művelet részleteiről előzetes információk szivároghattak ki, mégpedig hatósági kapcsolatokon keresztül. Az oknyomozás megemlíti a korrupcióellenes ügyészség egyik vezetőjét is, akit egyes információk szerint a gyanúsítottak értesítésével hoznak összefüggésbe. A botrányban felmerül energetikai és igazságügyi tisztségviselők neve is, akik a cikk szerint szintén érintettek lehettek.

A Pravda azt állítja: 

az elnöki hivatal régóta feszült viszonyban áll a korrupcióellenes intézményekkel, és az elmúlt hónapokban több támadást is intézett ellenük, miközben a nyomozók szerint Mindics köre továbbra is aktívan mozgatta az állami pénzeket. A lap szerint a botrány egyre inkább megmutatja, hogyan fonódik össze a politikai hatalom, a baráti lojalitás és az állami intézmények feletti befolyás.

Az Ukrainszka Pravda cikkéből kirajzolódik, hogy a Mindics-ügy nem egy elszigetelt korrupciós eset, hanem egy szélesebb hatalmi rendszer tünete, amely az elnöki kör bizalmi embereire, az intézményi kontroll gyengítésére és a következmények nélküli döntéshozatalra épül. A botrány súlya a lap szerint már az ukrán állam működését és a kormányzás hitelességét is érintheti.

Korrupciós háló és luxusvillák: Csernissov neve is előkerül

A Pravda cikke szerint a Mindics-botrány egy másik, szintén súlyos korrupciós ügyet is felszínre hozott: a volt miniszterelnök-helyettes, Olekszij Csernissov szerepét több luxusvilla építésében. A „Midasz” művelet lehallgatási anyagai alapján Csernissov és Mindics közösen beszéltek az építkezés leállításáról, miközben a NABU bizonyítékai szerint négy villát építettek a háború alatt Csernissov körei.

A cikk kiemeli: 

Csernissov gyors politikai felemelkedése személyes kapcsolatokon alapult, Mindics ajánlásán és a first ladyvel ápolt baráti viszonyon. A nyomozás szerint a politikus és felesége több mint egymillió dollár készpénzt is átvett Mindics szervezetétől.

A Pravda úgy fogalmaz: mindez már túlmutat egy-egy korrupt szereplőn, és azt mutatja, hogyan kerülhettek Zelenszkij baráti köréből emberek minisztériumokba és állami cégek élére. 

 

