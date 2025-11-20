Új fejlemények láttak napvilágot az ukrajnai korrupciós botrányban: mindenki erről beszél

Hírlevél

16 órája
Olvasási idő: 14 perc
Ukrajnában napok óta egy minden eddiginél nagyobb korrupciós botrány borzolja a kedélyeket – pedig a háború alatt már így is bőven volt mire panaszkodni. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) most azzal állt elő, hogy az elnök közvetlen környezetében működő, belső körös csoport százmillió dolláros nagyságrendben szivattyúzott ki pénzt az állami atomenergia-óriás, az Enerhoatom szerződéseiből. A botrány nemcsak az embereket döbbentette meg, hanem Zelenszkij körül is komoly bizalmi rést ütött, a nyugati szövetségesek pedig értetlenül figyelik, milyen mélységekig hatolhatott a korrupció az ukrán vezetésben. Sorra lepleződnek le Zelenszkij bizalmasai.
A korrupcióellenes hivatal közlései szerint a hálózat központi alakja Timur Mindics, akit a hatóságok Zelenszkij régi bizalmasaként és üzleti körének tagjaként emlegetnek. A NABU szerint ő dolgozhatta ki azt a konstrukciót, amelyen keresztül az Enerhoatom szerződéseiből hatalmas összegek tűnhettek el. A lista azonban további nevekkel bővült: a nyomozók több, az államfő környezetéhez köthető személyt is gyanúsítanak: köztük Olekszij Csernyisov egykori miniszterelnök-helyettest, Igor Mironyuk volt energetikai tanácsadót, valamint Dmitrij Basovot, az Enerhoatom fizikai védelmi igazgatóját. A botrány egyik legérzékenyebb pontja azonban az elnöki hivatal vezetőjének, Andrij Jermaknak a megítélése. A hatalom belső köreiben egyre többen találgatnak arról, milyen szerepe lehetett mindebben, és mennyire kontrollálja valójában a körülötte kialakult erőközpont.

Új fejlemények láttak napvilágot az ukrajnai korrupciós botrányban
Új fejlemények láttak napvilágot az ukrajnai korrupciós botrányban Fotó: AFP

A hatóságok közlései szerint a korrupciós hálózat olyan mértékben szőtte át az Enerhoatom működését, hogy lényegében átvette az irányítást a cég kulcsfontosságú területei — a személyzeti döntések, a beszerzések és a teljes pénzügyi folyamat — felett. A nyomozók állítják: külső „felügyelők” segítségével akár a napi működésbe is beleszóltak. A volt ukrán miniszterelnök-helyettest, Olekszij Csernyisovot korrupció gyanúja miatt vették őrizetbe, és az óvadékot 51,6 millió hrivnyában (409 millió forint) állapították meg. A nyomozás jelenlegi állása szerint részt vehetett pénzmosási ügyekben, ám Csernyisov tagadja a vádakat, és nem kívánt nyilatkozni az Enerhoatom sikkasztási ügyével kapcsolatban.

A pénzek nagy része papíron olyan beruházásokra ment volna, amelyek az orosz drón- és rakétacsapások elleni védelem kiépítését célozták. 

Ez különösen érzékenyen érintette az ukrán közvéleményt, hiszen az ország újra a fűtési és áramellátási összeomlástól tart, miközben a fronton szolgáló katonák ellátása sem zökkenőmentes.

A kiszivárgott hangfelvételek alapján a szereplők fedőneveket használtak — köztük az „Ali baba” és a „Che Guevara” néven emlegetett személyeket — miközben egyeztették, hogyan mozognak a pénzek a rendszerben. 

A hatóságok által tartott házkutatások során állítólag több millió dollár készpénz is előkerült, amerikai banki csomagolásra emlékeztető kötegekben. Szakértők szerint ez felveti annak gyanúját, hogy a pénz aligha származhatott magánforrásból.

Korrupció botrány: Zelenszkij sietve menesztette minisztereit

A botrány kipattanása után az elnök sietve leváltotta az energetikai és az igazságügyi tárca vezetőit, és szankciókat hirdetett Timur Mindics ellen is. Csakhogy ez sem akadályozta meg, hogy a férfi időben elhagyja Ukrajnát. A határőrség utóbb arról számolt be, hogy szerintük Mindics minden szükséges papírral rendelkezett, az ukrán sajtó pedig úgy tudja, egy exkluzív szolgáltató segítségével jutott át Lengyelországba. A helyi médiumokban megjelent beszámolók szerint a hatalmi körökben többen azt rebesgetik, hogy 

maga Zelenszkij figyelmeztethette korábbi üzlettársát a készülő eljárásra.

A helyzet azért is különösen kellemetlen a kijevi vezetés számára, mert néhány hónappal korábban Zelenszkij olyan törvénymódosítást próbált keresztülvinni, amely a korrupcióellenes intézmények — a NABU és a speciális ügyészség — függetlenségét gyengíthette volna. A terveket heves tiltakozás követte, és végül csak komoly nemzetközi nyomás hatására hátráltak meg.

A korrupciós botrány nemcsak a nyugati partnereket borzolja, hanem Zelenszkij saját pártjában is komoly feszültségeket szül.

Zelenszkij sietve menesztette minisztereit
Zelenszkij sietve menesztette minisztereit Fotó: AFP

November 19-én tíz kormánypárti képviselő nyílt levélben bírálta az elnöki hivatal túlzott befolyását, és követelték a parlament alkotmányos jogköreinek visszaállítását. A háttérben egyre többen úgy vélik, hogy akár harminc képviselő is csatlakozhat a kezdeményezéshez, ami további törést okozhat a párton belül.

A belső konfliktus egyik központi eleme Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetőjének pozíciója. 

Az ellenzék szerint Jermak a kiszivárgott hangfelvételeken „Ali baba” néven szerepel, és többen úgy látják, hogy Zelenszkij rendszere csak akkor tartható fenn, ha a legfontosabb bizalmasától megválik. A kormánypárti Fedir Veniszlavszkij szerint Jermak menesztése mérsékelhetné a politikai nyomást, mivel a jelenlegi kabinet nagy részét az ő jóváhagyásával állították össze. A korrupciós botrányra az ellenzék sem tétlenül reagált. Három nagy parlamenti erő — Porosenko Európai Szolidaritása, Timosenko Batykivscsinája és a liberális Holos — közösen sürgeti egy nemzeti egységkormány felállítását, és egyben a jelenlegi kabinet távozását követelik. Állításuk szerint a kabinetet átláthatatlan módon állították össze, ami súlyos politikai és gazdasági válsághoz vezetett.

Az ellenzék szerint az egész elnöki hivatal vezetését le kellene váltani, Jermak szerepét kiemelve. 

Politikai elemzők figyelmeztetnek: ha a gyanúsítottak listája tovább bővül, Zelenszkijnek jelentős kormányátalakításra kényszerülhet. Ugyanakkor szakértők, köztük Volodimir Feszenko, kétségüket fejezik ki az egységkormány működőképességét illetően, mivel a pártok között mély bizalmi válság uralkodik. 

Chair of Committee on Foreign Affairs (AFET) David McAllister at the summit of the Party and Group at the European Parliament European People s Party (EPP) meet ahead of the European Council meeting at the Sofitel in Brussels in Belgium on 26 June 2025. (Photo by Martin Bertrand / Hans Lucas via AFP)
David McAllister világossá tette: az EU nem tervezi Ukrajna gyorsított csatlakozását Fotó: AFP

A nemzetközi reakciók sem kedveznek az ukrán elnöknek

Az Európai Parlament külügyi bizottságának vezetője, David McAllister világossá tette: az EU nem tervezi Ukrajna gyorsított csatlakozását, amíg a háborús helyzet rendezetlen, és az ország nem teljesíti a szükséges feltételeket. A korrupció felszámolása továbbra is kulcskérdés, amely területen Ukrajna jelentős hiányosságokkal küzd.

A nyugati szövetségesek türelme is fogytán

Egyre több jel utal arra, hogy a külföldről érkező támogatások egy része magánzsebekben landol.

További aggodalomra ad okot, hogy több uniós tagország — köztük Magyarország és Svédország — fenntarthatatlannak tartja Ukrajna jelenlegi finanszírozási modelljét.

Ennek ellenére Ursula von der Leyen az uniós tagállamok vezetőinek írt levelében a további pénzügyi segítségnyújtás sürgetését hangsúlyozta. A kezdeményezés azonban egyre erősebb ellenállásba ütközik, ami jelezheti, hogy a nyugati támogatók is kezdik megkérdőjelezni, hová folyik el valójában a segély.

Tüntetések Kijevben – recseg a rendszer alapja

A korrupciós botrány nyomán ismét fellángoltak a tiltakozások a Majdan téren. A demonstrálók „Zelenszkij bűnöző” feliratú táblákat emeltek a magasba, és többen azt jósolták, hogy a mostani megmozdulás csak a kezdete lehet egy szélesebb, kormányellenes tiltakozási hullámnak.

A társadalmi elégedetlenséget súlyosbítja, hogy Ukrajna a fronton egyre nehezebb helyzetben van, miközben a nyugati támogatások jövője is egyre bizonytalanabb. 

A lakosság és a politikai elemzők szerint a helyzet a belső válság és a pénzügyi bizonytalanság együttes hatására könnyen eszkalálódhat, ami tovább gyengítheti Zelenszkij amúgy sem stabil rendszerét.

Az Enerhoatom-botrány rávilágít: a korrupció mélyebb sebeket ejtett Ukrajna vezetésén, mint azt bárki korábban gondolta, és most minden szem Zelenszkijre szegeződik, hogy bizonyítsa, képes-e még visszanyerni az ország bizalmát.

