Új fejlemények láttak napvilágot az ukrajnai korrupciós botrányban: mindenki erről beszél

A korrupcióellenes hivatal közlései szerint a hálózat központi alakja Timur Mindics, akit a hatóságok Zelenszkij régi bizalmasaként és üzleti körének tagjaként emlegetnek. A NABU szerint ő dolgozhatta ki azt a konstrukciót, amelyen keresztül az Enerhoatom szerződéseiből hatalmas összegek tűnhettek el. A lista azonban további nevekkel bővült: a nyomozók több, az államfő környezetéhez köthető személyt is gyanúsítanak: köztük Olekszij Csernyisov egykori miniszterelnök-helyettest, Igor Mironyuk volt energetikai tanácsadót, valamint Dmitrij Basovot, az Enerhoatom fizikai védelmi igazgatóját. A botrány egyik legérzékenyebb pontja azonban az elnöki hivatal vezetőjének, Andrij Jermaknak a megítélése. A hatalom belső köreiben egyre többen találgatnak arról, milyen szerepe lehetett mindebben, és mennyire kontrollálja valójában a körülötte kialakult erőközpont.

Új fejlemények láttak napvilágot az ukrajnai korrupciós botrányban Fotó: AFP

A hatóságok közlései szerint a korrupciós hálózat olyan mértékben szőtte át az Enerhoatom működését, hogy lényegében átvette az irányítást a cég kulcsfontosságú területei — a személyzeti döntések, a beszerzések és a teljes pénzügyi folyamat — felett. A nyomozók állítják: külső „felügyelők” segítségével akár a napi működésbe is beleszóltak. A volt ukrán miniszterelnök-helyettest, Olekszij Csernyisovot korrupció gyanúja miatt vették őrizetbe, és az óvadékot 51,6 millió hrivnyában (409 millió forint) állapították meg. A nyomozás jelenlegi állása szerint részt vehetett pénzmosási ügyekben, ám Csernyisov tagadja a vádakat, és nem kívánt nyilatkozni az Enerhoatom sikkasztási ügyével kapcsolatban.

A pénzek nagy része papíron olyan beruházásokra ment volna, amelyek az orosz drón- és rakétacsapások elleni védelem kiépítését célozták.

Ez különösen érzékenyen érintette az ukrán közvéleményt, hiszen az ország újra a fűtési és áramellátási összeomlástól tart, miközben a fronton szolgáló katonák ellátása sem zökkenőmentes.

A kiszivárgott hangfelvételek alapján a szereplők fedőneveket használtak — köztük az „Ali baba” és a „Che Guevara” néven emlegetett személyeket — miközben egyeztették, hogyan mozognak a pénzek a rendszerben.

A hatóságok által tartott házkutatások során állítólag több millió dollár készpénz is előkerült, amerikai banki csomagolásra emlékeztető kötegekben. Szakértők szerint ez felveti annak gyanúját, hogy a pénz aligha származhatott magánforrásból.