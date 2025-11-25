Zelenszkij a korrupciós botrány után átalakítja az ukrán energiaágazatot

A korrupcióellenes nyomozók szerint körülbelül 100 millió dollárt sikkasztottak el, és a botrány középpontjában az Enerhoatom állami atomenergia-vállalat áll. Zelenszkij az X-en közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy „pénzügyi tevékenységük teljes körű ellenőrzése mellett ezeknek a vállalatoknak a vezetését is meg kell újítani”. Hozzátette, hogy az Enerhoatom egy héten belül új felügyelőbizottságot kap – számolt be róla az AOL.

A korrupcióellenes nyomozók szerint körülbelül 100 millió dollárt (76 millió fontot) sikkasztottak el Fotó: AFP

A botrányba keveredett személyek között több Zelenszkijhez közeli munkatárs is van. Az érintettek között szerepel Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter, Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes, valamint Timur Mindics üzletember, aki Zelenszkij korábbi televíziós stúdiójának, a Kvartal95-nek társtulajdonosa. A botrányt egy volt kormánytisztviselő robbantotta ki, aki feltárta: Zelenszkij egyik régi üzlettársa arannyal bevont vécével felszerelt luxuslakásban élt – és az elnök maga is megfordult ott.

A botrány hatására két miniszter lemondott, és szankciók léptek életbe Zelenszkij egykori üzleti partnere ellen is.

"A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky's business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.… pic.twitter.com/LYtCFKlTcW — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) July 30, 2025

Hétfőn az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (Nabu) és a Korrupcióellenes Ügyészség (Sapo) közölte, hogy a 15 hónapig tartó nyomozás során kiderült, hogy az ukrán kormány több tagja is érintett volt az ügyben. Zelenszkij a botrány kirobbanása után kiemelte, hogy teljes mértékben együttműködik a korrupcióellenes szervekkel.

Utasítottam a kormánytisztviselőket is, hogy folyamatos és érdemi kommunikációt tartsanak fenn a bűnüldöző és korrupcióellenes szervekkel

– írta szombaton. Az elnök egyúttal az Ukrhidroenerho vízerőmű-társaság új vezetőjének gyors kinevezését és a Naftogaz olaj- és gázipari óriásvállalat, valamint az ország gázszállító rendszerének reformját is sürgette.

A korrupciós botrány újabb kihívás elé állítja Zelenszkijt az ukrán energiaellátás biztonsága terén, miközben az ország atomerőműveit és egyéb energetikai létesítményeit orosz támadások fenyegetik.

A válság ismét előtérbe helyezte az elnök korrupciós ügyeit, különösen júliusi döntése után, amikor aláírta a Nabu és a Sap függetlenségét korlátozó törvényt. A törvény elleni felháborodást végül Zelenszkij enyhítette azzal, hogy visszaállította a szervezetek működési szabadságát.

A botrány azonban nem csupán hazai visszhangot váltott ki: az európai szövetségesek, köztük Franciaország és Németország, valamint a G7 nagykövetei is jelezték, hogy megvitatják az ügyet az ukrán vezetéssel.

Zelenszkij ígérete szerint az energiaágazat teljes átláthatósága és integritása továbbra is prioritás marad, miközben Ukrajna egyre súlyosbodó energetikai és biztonsági kihívásokkal néz szembe.