Hatalmas korrupciós ügy robbant Ukrajnában – Zelenszkij pozíciója is veszélybe került

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) nyomozást indított Mindics ellen, miután a vádak szerint jelentős pénzek kerültek jogtalanul a magánszféra kezébe – erről ír az AOL.

Zelenszkij korrupciós botránya fenyegeti elnöki pozícióját

A botrány nem csupán politikai, hanem a háború sújtotta Ukrajnát is érinti, ahol a lakosság az orosz támadások miatt rendszeres áramkimaradásokkal küzd. Az atomenergia-társaságot érintő vádak különösen érzékenyen érintik a közvéleményt, és tovább növelik a társadalmi feszültséget. A nyomozás elindulását követően két miniszter lemondott Zelenszkij kérésére, míg Julija Szviridenko miniszterelnök szankciókat kért Mindics ellen. A milliárdos elmenekült Ukrajnából, még mielőtt a hatóságok átkutathatták volna otthonát.

Az ellenzéki Európai Szolidaritás párt bizalmatlansági indítványt nyújtott be az elnök ellen, amelynek célja Zelenszkij hatalmának megdöntése.

Mindics az ukrán kabinet kulisszái mögött is jelentős befolyással bírt. Az ellenzék rendszeresen azzal vádolta a milliárdost, hogy ő irányította a kormányzati kinevezéseket és a stratégiai döntéseket.

"A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky's business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.… pic.twitter.com/LYtCFKlTcW — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) July 30, 2025

Zelenszkij ugyanakkor nyilvánosan felszólította a hatóságokat a vádemelésre, jelezve, hogy az eljárásban nem részesíti előnyben barátait vagy üzleti partnereit.

Az ukrán elnök politikai pályafutása a 2019-es választásokon az antikorrupciós harc és a társadalmi átláthatóság ígéretével kezdődött.

A háború kitörése óta azonban a nemzetközi megítélése összetett: Nyugaton sokan a demokrácia őrzőjeként tekintenek rá, aki az autokratikus Oroszországgal szemben áll, ugyanakkor a belpolitikai botrányok aláássák hitelességét a hazai közvélemény előtt.

Ukrajna egyszerre küzd a külső agresszióval és a belső korrupcióval, miközben a nemzetközi partnerek figyelme továbbra is a hatalmi visszaélésekre irányul. A Mindics-ügy kimenetele így nem csupán az elnök személyes sorsát, hanem az ukrán politikai rendszer stabilitását is alapjaiban befolyásolhatja.