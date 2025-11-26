A NABU igazgatója a november 25-i ülésen nyomatékosította: „Nem a geopolitika miatt állítottuk le a korrupciós nyomozást, egyszerűen csak nem tesszük közzé azokat az anyagokat, amelyek még mélyebb vizsgálat alatt állnak az összes körülmény megállapítása érdekében. Nincs ránk gyakorolt nyomás vagy akadályozás, biztos lehet benne, hogy függetlenek maradunk.” Krivonosz szerint tehát a hivatal saját döntése volt, hogy egyes információkat átmenetileg nem hoznak nyilvánosságra, ám ezek nem a vizsgálat lezárását, hanem annak alaposabb előkészítését szolgálják.

Folytatódik a hajtóvadászat a Zelenszkijhez kötődő korrupciós ügyben

Fotó: AFP

A NABU vezetője ugyanakkor azt is elismerte, hogy a nyomozókról gyűjtött adatok – amelyek az utóbbi időben ismeretlen csatornákon jelentek meg – „bizonyos értelemben akadályozásnak tekinthetők”.

Szerinte azonban a hivatal képes megfelelően kezelni az ilyen jellegű nyomást, és nem engedik, hogy ezek a kísérletek befolyásolják a korrupcióellenes munkát.

Krivonosz kitért a Telegramon terjedő hamis információkra és a korrupcióellenes szerveket ért támadásokra is. Azt mondta, ezek sem zavarják meg a nyomozások menetét, és hozzátette: a csatornák mögött álló szervezőket azonosították. Az ügy kivizsgálása viszont már az ukrán biztonsági szolgálat hatáskörébe tartozik.

A témát nem csak Kijevben tárgyalják

Az Ukrajinszka Pravda – amerikai–ukrán tárgyalásokat ismerő forrásokra hivatkozva – arról számolt be, hogy a Mindics-ügy és általában a korrupcióellenes nyomozások is szóba kerültek Daniel Driscoll amerikai hadseregért felelős miniszter, Volodimir Zelenszkij elnök, Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök és Rusztem Umerov, a nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára közötti találkozón.

A lap információi szerint a megbeszélésen Zelenszkij jelezte: komoly gondot jelentene számára, ha a közeljövőben a korrupcióellenes szervek vádemelést kezdeményeznének a legközelebbi munkatársai ellen.

Ez szerinte veszélyeztetné a folyamatban lévő egyeztetéseket az Egyesült Államokkal és az európai partnerekkel. A kiszivárgott beszámolók szerint az ukrán elnök attól tart, hogy egy nagy horderejű korrupciós botrány rossz fényt vetne Kijevre, miközben az ország továbbra is a Nyugat támogatásától függ mind katonailag, mind gazdaságilag.

A NABU-s vizsgálatok megakadásáról vagy lassításáról szóló találgatások ezért politikai kockázatot jelentenek Zelenszkij számára – különösen úgy, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság kérdése a nyugati partnerek egyik fontos feltétele.

Krivonosz azonban továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a hivatal minden ügyben függetlenül jár el, és a Mindics-ügyben is új információk közlése várható, amint lezárják a szükséges vizsgálati szakaszokat. A történet ezzel még korántsem ért véget, és a következő hetekben várhatóan ismét napirendre kerül majd Kijevben és Washingtonban egyaránt.