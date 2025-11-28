A világ szeme Moszkvára szegeződik: Orbán Viktor Putyinnal tárgyal – videó

Moszkvában hivatalosan is megkezdődött Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor tárgyalása. A megbeszélés során az ukrajnai konfliktus rendezéséről és az energiaellátás biztosításáról folynak majd az egyeztetések. Orbán Viktor a moszkvai indulás előtt közölte, hogy a Putyinnal folytatandó tárgyalás elsődleges célja Magyarország energiaellátásának biztosítása, hogy az ország gázt és olajat kapjon Oroszországból vezetékeken keresztül. A találkozó zárt ajtók mögött zajlik, sajtótájékoztató nem lesz. A következő héten az orosz elnök további fontos nemzetközi egyeztetéseket is tervez – írja a Ria Novosztyi.

A Kremlben megkezdődött a Putyin–Orbán-csúcs

Fotó: ALEXANDER NEMENOV / POOL

A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az orosz olaj- és gázszállítások biztosítják Magyarország számára Európa legalacsonyabb energiaárait.

⚡️⚡️⚡️ #Orban has arrived at the Kremlin, where Russian-Hungarian negotiations are about to begin⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/SvLMiBjxYn — Medan (@sumnjam) November 28, 2025

A Kreml által közzétett felvételeken Orbán Viktor érkezése látható. A videón Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter is feltűnik, aki Lavrovval beszélget az orosz–magyar tárgyalások előtt. Az esemény egy rövid nyitóbeszéddel kezdődik. A tárgyalások befejezése után sajtótájékoztató nem lesz – írja a life.ru.

Orbán Viktor Moszkvába indulása előtt arról beszélt, az olaj- és gázszállításokról, valamint az ukrajnai konfliktus rendezését célzó lépésekről tárgyal majd Vlagyimir Putyinnal. Az orosz elnök és magyar miniszterelnök a Kremlben folytatott megbeszélésen a két ország viszonyáról egyeztetett. Az orosz államfő kiemelte, hogy kétoldalú kapcsolatok a pragmatikus megközelítésen alapulnak, Moszkva és Budapest együttműködik az energetikában, ugyanakkor vannak olyan kérdések és problémák, amelyek további megbeszélést igényelnek:

Nagyon örülök annak, hogy a mai nap kihívásai ellenére a kapcsolat fennmaradt és tovább fejlődik

– mondta az orosz elnök. Putyin elmondta azt is, hogy Donald Trump elnök javasolta, hogy a közelgő orosz–amerikai csúcstalálkozót Budapesten rendezzék. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy Magyarország készen áll arra, hogy helyszínt biztosítson a konfliktus rendezésének megvitatására. A mai találkozón jelen van Szergej Lavrov külügyminiszter, Jurij Usakov elnöki tanácsadó és Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes is – írja a Ria Novosztyi.