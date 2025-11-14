Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) a napokban közleményben jelentette be, hogy megalakította a „Southeast Asia Crypto Fraud Task Force” nevű egységet, amelynek célja a Délkelet-Ázsiából származó kriptovaluta-csalások feltérképezése és felszámolása. A lépésre azért volt szükség, mert az utóbbi években egyre több amerikai esik áldozatul olyan csalási sémáknak, amelyeket kínai és más nemzetközi bűnszervezetek működtetnek a térségben – számolt be róla az Anadolu hírügynökség.

Az elmúlt években amerikaiak ezreit károsították meg a Délkelet-Ázsiából irányított kriptovaluta-csalások Fotó: AFP

Az USA új intézkedéssel veszi célba a kriptovaluta-csalások elkövetőit

A hatóságok szerint a bűnözők elsősorban idősebb, kevesebb technikai ismerettel rendelkező embereket keresnek meg, és különböző módszerekkel veszik rá őket arra, hogy hamis kriptovaluta-platformokra fektessenek be. A csalók sokszor professzionális weboldalakat és közösségi médiás profilokat használnak, amelyek megbízhatónak tűnnek, így

áldozataik gyakran csak akkor veszik észre, hogy átverték őket, amikor már elveszítették teljes megtakarításukat.

A DOJ közleménye szerint a munkacsoport több országra – köztük Kambodzsára, Laoszra és Mianmarra – is kiterjeszti vizsgálatait, mivel ezek az államok az utóbbi időben a kriptovaluta-csalások és a kiberbűnözés központjaivá váltak.

A cél az, hogy nemzetközi együttműködésben feltérképezzék azokat a hálózatokat, amelyek amerikai és európai befektetőket is megkárosítanak.

Az amerikai hatóságok azt is közölték, hogy a vizsgálat során külön figyelmet fordítanak a pénzmosási útvonalak feltárására. A kriptovaluták anonimitása ugyanis megnehezíti a pénzmozgások követését, és lehetőséget ad a bűnözőknek arra, hogy milliárdokat mozgassanak anélkül, hogy a hatóságok azonnal észrevennék.

A bejelentés nem sokkal azután érkezett, hogy világszerte visszhangot kapott a „Bitcoin-királynő” néven elhíresült bűnöző elfogása. A nő, aki éveken át Európa legfényűzőbb hoteleiben élt, több mint 5,5 milliárd fontnyi (mintegy 2400 milliárd forintnyi) vagyont halmozott fel kriptovaluta-csalásokból. A hatóságok szerint esete jól mutatja, milyen hatalmas pénzek forognak az ilyen típusú átverésekben, és mennyire összetett, nemzetközi hálózatok állnak mögöttük.