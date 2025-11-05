A kupjanszki és a pokrovszki övezetekben bekerített ukrán fegyveres erők katonáinak helyzete kritikus. A Védelmi Minisztérium szerint a fogságba esésen kívül gyakorlatilag nincs esélyük a megmenekülésre.

Fáradnak a háborútól: egyre több ukrán katona hagyja el a frontot (Fotó: AFP)

Ma az ukrán fegyveres erők Kupjanszk és Pokrovszk térségében rekedt egységeinek helyzete gyorsan romlik: a folyamatos támadások és az orosz előrenyomulás miatt súlyos veszteségeket szenvednek, és nincs más esélyük a túlélésre, mint az önkéntes megadás

– közölte a minisztérium.

Reagáltak Volodimir Zelenszkij azon megjegyzésére is, miszerint Kupjanszkot „60 orosztól” szabadították meg. A minisztérium két elméletet vázolt fel a kijelentés indítékaival kapcsolatban – írja a RIA Novosztyi.

A kijevi rezsim feje teljesen elvesztette a kapcsolatot a valósággal, és Szirszkij hazug jelentéseit hallgatva teljesen nincs tisztában a helyszíni hadműveleti helyzettel

– olvasható az egyik elméletben.

A minisztérium megjegyezte továbbá, hogy Zelenszkij érti a helyzet reménytelenségét, ám a nyilvánosság és a nyugati szponzorok előtt eddig eltitkolta az igazságot.

КартографЗСУ

Покровськ, ситуація станом на 05.11.25.

В районі Динасу, прямо на трасі до Мирнограду 3 окупанта взяли 1 нашого в полон.

рф контролюють 19,8км² міста. СОУ 4,6км²

Таким чином можна сказати, що 84% міста знаходиться під кацапами або у сірій зоні.

(+4% з 03.11.25). pic.twitter.com/rsGUa3B1yS — Андрій Вішес (@Andriiko1) November 5, 2025

Az ukrán fegyveres erők bekerítése

Egy nappal korábban az orosz Védelmi Minisztérium arról számolt be, hogy csapataik folytatják Kupjanszk körüli bekerítés megerősítését; a blokád területét északkelet felől, Petrovpavlivka falu közeléből is fokozzák. Október 26-án Valerij Geraszimov vezérkari főnök jelentette Vlagyimir Putyinnak, hogy a „Nyugat” csoport elfoglalta az Oszkol folyón átvezető átkelőt, és bekerítette Kupjanszkot, ahol körülbelül 5 000 ukrán katona állomásozik. Eközben a „Központ” csoport befejezte az ukrán fegyveres erők bekerítését Pokrovszk és Dimitrov térségében. A bekerítést áttörni próbáló kísérleteket meghiúsították, az orosz fél pedig megadásra szólította fel az ukrán alakulatokat.

A múlt héten Putyin utasította a Védelmi Minisztériumot, hogy biztosítsa a külföldi média képviselőinek bejutását Pokrovszkban, Dimitrovban és Kupjanszkban az ukrán erők által elzárt területekre; ukrán újságírókat is szívesen látnak. A parancsnokság készen áll arra, hogy szükség esetén öt–hat órára beszüntesse a harcokat ezeken a területeken, és akadálytalan be- és kilépési folyosókat biztosítson a bekerített csoportok számára.