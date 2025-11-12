Berlin több ezer új lakást tervez – de meglepő, hogy kiknek

Lakhatás elsősorban a külföldieknek. A tervek szerint Berlin 8 600 új lakóegységet biztosítana a migránsoknak és ukrajnai menekülteknek. A projektet Cansel Kiziltepe (SPD), a város szociális szenátora jelentette be, aki szerint ezzel új szakasz kezdődhet a migránsok integrációjában, írta meg a Junge Freiheit.

Cansel Kiziltepe (SPD), a munkaügyekért, szociális ügyekért, egyenlőségért, integrációért, sokszínűségért és diszkriminációellenességért felelős berlini szenátor (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Britta Pedersen)

Ahelyett, hogy ideiglenes szállásokon zsúfolnánk össze az embereket, mint a Tegel reptérnél, inkább kisebb lakásokat biztosítunk számukra a város különböző kerületeiben. Ez a legjobb módja a menekültek beilleszkedésének

– mondta Kiziltepe.

Németország fővárosában súlyos lakáshiány alakult ki: a berlini szenátus szerint mintegy 100 ezer lakás hiányzik a városból. Ennek ellenére a városvezetés most újabb több ezer lakóhelyet kíván létrehozni elsősorban bevándorlók és ukrán menekültek számára – számolt be a német sajtó.

A legnagyobb menekültközpontot kiürítik

A döntés hátterében a Berlin-Tegel központi menekültlétesítmény bezárása áll, ahol jelenleg körülbelül 1 500 ukrán állampolgár él. A létesítményben a háború csúcspontján több mint 5 000 embernek biztosítottak szállást, de 2026 közepéig a központot át kívánják alakítani rövid távú befogadóállomássá. Az új program értelmében a most ott élő menekülteket különböző városrészekben lévő lakásokba költöztetik, miközben a Tegel területén új, több mint tízezer főt befogadó lakónegyedet alakítanak ki. Az egykori repülőtér helyén iskolák, óvodák és sportlétesítmények is épülnek majd.

A beruházás költségeit nyolc milliárd euróra becsülik.

Menekültek számára állásbörzét rendeznek a korábbi Tegel repülőtér menekültszállásán (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Christophe Gateau)

Lakhatás: mi lesz a berliniekkel?

A döntés heves vitákat váltott ki. Sokan bírálják, hogy a városvezetés a helyi lakosok lakhatási problémái helyett a migránsok elhelyezésére költ hatalmas összegeket, miközben a fővárosban a bérleti díjak az elmúlt években rekordmagasságba emelkedtek.

Berlinben jelenleg mintegy 54 ezer ukrán menekült rendelkezik ideiglenes tartózkodási engedéllyel, amelyet többször meg lehet hosszabbítani, és amely munkavállalásra, tanulmányok folytatására és szociális juttatások igénybevételére is jogosít.

A szociáldemokrata képviselő ugyanakkor kitart amellett, hogy a projekt „decentralizált elhelyezés” révén segíti a társadalmi integrációt:

Ha a menekülteket különböző városrészekben helyezzük el, az megosztja a terheket és elősegíti a jószomszédi viszonyokat

– fogalmazott.