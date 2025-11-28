A lengyel elnök bírálja az Európai Bíróság azonos neműek házasságáról szóló döntését, de a kormány engedelmeskedni fog

Az ítélet hátterében két lengyel férfi esete áll, akik Németországban házasodtak, de hazájukban az anyakönyvi hivatal és a bíróságok elutasították a házasságuk elismerését. Lengyelország alkotmánya ugyanis a házasságot férfi és nő egyesülésének tekinti, amit a lengyel elnök is többször hangsúlyozott hivatalos megszólalásaiban. Az Európai Bíróság szerint azonban ez sérti az EU-n belüli szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogot, valamint a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot. Az EB kötelezte az országot, hogy változtassa meg szabályozását, hogy ne diszkriminálja az azonos nemű párokat – írja a Brussels Signal.

Karol Nawrocki lengyel elnök hevesen bírálta az ítéletet

Waldemar Zurek igazságügyi miniszter a kormány nevében nyilatkozva azt hangsúlyozta, hogy Lengyelországnak „valamilyen módon végre kell hajtania a határozatot”, és kijelentette, hogy az alkotmány nem tiltja az azonos neműek házasságának elismerését, csupán a hazai házasságot definiálja férfi és nő között.

Zurek szerint a döntés lehetőséget ad a társadalom „további oktatására és tolerancia leckére”, bár hozzátette, hogy az ország „még mindig nagyon konzervatív”.

A Baloldali Párt képviseletében Katarzyna Kotula üdvözölte az EB döntését, történelmi jelentőségűnek nevezve azt, és kiemelte, hogy az ítélet egyértelművé teszi Lengyelország kötelezettségét a külföldi azonos nemű párok házassági anyakönyvi kivonatainak elismerésére.

Wdrożenie wyroku TSUE w sprawie małżeństw jednopłciowych nie jest w sprzeczności z art. 18 Konstytucji - "Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny (...) znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej". Tu nic się nie zmienia.



Co więcej, wyrok nie wprowadza w… — Katarzyna Kotula (@KotulaKat) November 26, 2025

Ezzel szemben a lengyel elnök és szövetségesei a döntést az alkotmány megkerülésének, valamint a társadalom manipulálásának minősítik.

Nawrocki kabinetfőnök-helyettese úgy fogalmazott, hogy az EB ítélete „nagyon veszélyes precedenst” teremthet, amely „teljesen elpusztítja a családot”. Nawrocki korábban november 24-i prágai beszédében is az EU „politikai diktátumaira” hívta fel a figyelmet.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az elnök vétójoggal rendelkezik a parlament által jóváhagyott jogszabályok ellen, ezt a jogát már 13 alkalommal gyakorolta augusztusi hivatalba lépése óta.

Ezért a kormánynak nem jogalkotási úton kell megoldást találnia, ha el akarja kerülni az államfő beavatkozását. A jelenlegi balközép koalíció az elmúlt két évben többször vitázott az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatáról, de ezek a javaslatok eddig minden alkalommal elakadtak az elnök és az ellenzék ellenállásán.