Lengyelország

A lengyel elnök bírálja az Európai Bíróság azonos neműek házasságáról szóló döntését, de a kormány engedelmeskedni fog

Lengyelországban heves vitát váltott ki az Európai Bíróság (EB) friss döntése, amely előírja, hogy a tagállamoknak el kell ismerniük az EU más országaiban kötött azonos neműek házasságait. Karol Nawrocki lengyel elnök hevesen bírálta az ítéletet, és kabinet-helyettese a döntést „a szivárványházasságok lengyelekre kényszerítésének” nevezte. A kormány azonban, bár konzervatív társadalmi keretek között, kész végrehajtani az EB határozatát.
Lengyelország, karol nawrocki, azonos neműek házassága, lengyel elnök, Európai Bíróság, vita

Az ítélet hátterében két lengyel férfi esete áll, akik Németországban házasodtak, de hazájukban az anyakönyvi hivatal és a bíróságok elutasították a házasságuk elismerését. Lengyelország alkotmánya ugyanis a házasságot férfi és nő egyesülésének tekinti, amit a lengyel elnök is többször hangsúlyozott hivatalos megszólalásaiban. Az Európai Bíróság szerint azonban ez sérti az EU-n belüli szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogot, valamint a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot. Az EB kötelezte az országot, hogy változtassa meg szabályozását, hogy ne diszkriminálja az azonos nemű párokat – írja a Brussels Signal.

Karol Nawrocki lengyel elnök hevesen bírálta az ítéletet
Karol Nawrocki lengyel elnök hevesen bírálta az ítéletet Fotó: AFP

Waldemar Zurek igazságügyi miniszter a kormány nevében nyilatkozva azt hangsúlyozta, hogy Lengyelországnak „valamilyen módon végre kell hajtania a határozatot”, és kijelentette, hogy az alkotmány nem tiltja az azonos neműek házasságának elismerését, csupán a hazai házasságot definiálja férfi és nő között. 

Zurek szerint a döntés lehetőséget ad a társadalom „további oktatására és tolerancia leckére”, bár hozzátette, hogy az ország „még mindig nagyon konzervatív”.

A Baloldali Párt képviseletében Katarzyna Kotula üdvözölte az EB döntését, történelmi jelentőségűnek nevezve azt, és kiemelte, hogy az ítélet egyértelművé teszi Lengyelország kötelezettségét a külföldi azonos nemű párok házassági anyakönyvi kivonatainak elismerésére.

Ezzel szemben a lengyel elnök és szövetségesei a döntést az alkotmány megkerülésének, valamint a társadalom manipulálásának minősítik. 

Nawrocki kabinetfőnök-helyettese úgy fogalmazott, hogy az EB ítélete „nagyon veszélyes precedenst” teremthet, amely „teljesen elpusztítja a családot”. Nawrocki korábban november 24-i prágai beszédében is az EU „politikai diktátumaira” hívta fel a figyelmet.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az elnök vétójoggal rendelkezik a parlament által jóváhagyott jogszabályok ellen, ezt a jogát már 13 alkalommal gyakorolta augusztusi hivatalba lépése óta. 

Ezért a kormánynak nem jogalkotási úton kell megoldást találnia, ha el akarja kerülni az államfő beavatkozását. A jelenlegi balközép koalíció az elmúlt két évben többször vitázott az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatáról, de ezek a javaslatok eddig minden alkalommal elakadtak az elnök és az ellenzék ellenállásán.

Ha Lengyelország nem hajtja végre az EB ítéletét, folyamatos bírságokra számíthat, miközben az országban tovább él a társadalmi és politikai vita a házasság fogalmáról és az azonos nemű párok jogairól.

 

