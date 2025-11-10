A lengyel külügyminiszter mindent megadna, hogy Ukrajna még három évig folytassa a háborút

A lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski az orosz-ukrán háború kapcsán a gazdasági kompromisszumokra figyelmeztetett, hangsúlyozva, hogy a konfliktus döntéshelyzetbe kényszeríti az országokat, hogy fegyverekre vagy az emberek jólétére költsék a forrásaikat. Sikorski szerint a legjobb módja annak, hogy biztosítsák Oroszország vereségét Ukrajnában az, ha továbbra is fegyverekkel látják el Kijevet, amíg Oroszország gazdasága össze nem omlik a háború terhei alatt. Elmondta, hogy „vagy Putyinnak, vagy utódjának” meg kell értenie nemcsak azt, hogy a háború elindítása hiba volt, hanem azt is, hogy a folytatása már nem fenntartható – írja az aa.com.tr.

A lengyel külügyminiszter szerint Putyin számára egy rossz háború jobb, mint egy rossz béke

Fotó: ALEKSANDER KALKA / NurPhoto

Az On the Record című műsorban a lengyel külügyminiszter elmondta, hogy a Nyugatnak folyamatosan támogatnia kell Ukrajnát a harc folytatásában.

Oroszország a terjeszkedési politika híve és egy új imperialista állami ideológiát hozott létre, amellyel agymosást végzett katonáin, gyerekein és lakosságán. Ha pedig Oroszország győzedelmeskedne Ukrajnában, akkor kísértésbe esne, hogy továbbmenjen

– hangzik el az interjúban.

"Russia has established an expansionist new imperialist state ideology with which it has brainwashed its soldiers, its children, its population. If Russia were to prevail in Ukraine, it would be tempted to go further."



–Radosław Sikorski, Minister of Foreign Affairs of Poland 🇵🇱 pic.twitter.com/0xj6aCSWhD — Lena Berger (@lena4berger) November 7, 2025

Sikorski az ukrán ellenállás hosszú távú kilátásairól szólva megjegyezte, hogy bár a világ nagy része kételkedik Ukrajna győzelmében, a támogatás mértéke és a szemben álló seregek aránya kedvezőbb, mint az afganisztáni szovjet ellenállás idején volt.

Ukrajna tervei szerint további három évig folytatná az ellenállást. Feladatunk, hogy ehhez biztosítsuk a szükséges erőforrásokat

– mondta. A miniszter kitért a háború gazdasági következményeire is. Véleménye szerint a konfliktus a szovjetek afganisztáni vereségéhez hasonló kimenetellel zárulhat, vagyis azzal, hogy az egyik fél kifogy a folytatáshoz szükséges erőforrásokból.

Sikorski hangsúlyozta, hogy

Putyin számára a hatalmon maradás érdekében egy „rossz háború” előnyösebb lehet, mint egy „rossz béke”, és a béketárgyalások feltételei számára jelenleg nem kedvezőek.

A miniszter kiemelte a Nyugat, különösen az Egyesült Államok szerepét, amelynek folyamatosan támogatnia kell Ukrajnát hírszerzési adatokkal és fegyverekkel.

Lengyelország fizeti a Starlink-terminálokat és az amerikai fegyverekhez szükséges lőszert, Európa többi része pedig a költségek nagy részét viseli

– tette hozzá.