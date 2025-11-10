A lengyel külügyminiszter mindent megadna, hogy Ukrajna még három évig folytassa a háborút

A lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski az orosz-ukrán háború kapcsán a gazdasági kompromisszumokra figyelmeztetett, hangsúlyozva, hogy a konfliktus döntéshelyzetbe kényszeríti az országokat, hogy fegyverekre vagy az emberek jólétére költsék a forrásaikat. Sikorski szerint a legjobb módja annak, hogy biztosítsák Oroszország vereségét Ukrajnában az, ha továbbra is fegyverekkel látják el Kijevet, amíg Oroszország gazdasága össze nem omlik a háború terhei alatt. Elmondta, hogy „vagy Putyinnak, vagy utódjának” meg kell értenie nemcsak azt, hogy a háború elindítása hiba volt, hanem azt is, hogy a folytatása már nem fenntartható – írja az aa.com.tr.
Az On the Record című műsorban a lengyel külügyminiszter elmondta, hogy a Nyugatnak folyamatosan támogatnia kell Ukrajnát a harc folytatásában.
Oroszország a terjeszkedési politika híve és egy új imperialista állami ideológiát hozott létre, amellyel agymosást végzett katonáin, gyerekein és lakosságán. Ha pedig Oroszország győzedelmeskedne Ukrajnában, akkor kísértésbe esne, hogy továbbmenjen
– hangzik el az interjúban.
Sikorski az ukrán ellenállás hosszú távú kilátásairól szólva megjegyezte, hogy bár a világ nagy része kételkedik Ukrajna győzelmében, a támogatás mértéke és a szemben álló seregek aránya kedvezőbb, mint az afganisztáni szovjet ellenállás idején volt.
Ukrajna tervei szerint további három évig folytatná az ellenállást. Feladatunk, hogy ehhez biztosítsuk a szükséges erőforrásokat
– mondta. A miniszter kitért a háború gazdasági következményeire is. Véleménye szerint a konfliktus a szovjetek afganisztáni vereségéhez hasonló kimenetellel zárulhat, vagyis azzal, hogy az egyik fél kifogy a folytatáshoz szükséges erőforrásokból.
Sikorski hangsúlyozta, hogy
Putyin számára a hatalmon maradás érdekében egy „rossz háború” előnyösebb lehet, mint egy „rossz béke”, és a béketárgyalások feltételei számára jelenleg nem kedvezőek.
A miniszter kiemelte a Nyugat, különösen az Egyesült Államok szerepét, amelynek folyamatosan támogatnia kell Ukrajnát hírszerzési adatokkal és fegyverekkel.
Lengyelország fizeti a Starlink-terminálokat és az amerikai fegyverekhez szükséges lőszert, Európa többi része pedig a költségek nagy részét viseli
– tette hozzá.
Sikorski beszélt az orosz gazdasági nehézségekről és a téli hónapok komoly kihívásairól. Az interjúban szóba került Kína szerepe is, amely Sikorski szerint nem érdekelt a háború mielőbbi befejezésében, és Oroszországnak „hűbéresként” biztosítja a szükséges utánpótlást.
Az Európai Unió jövőjéről Sikorski kiemelte, hogy ahogy nő a szervezet, úgy válik egyre nagyobb kihívássá annak irányítása, de a jogállamisági mechanizmusok biztosítja az Unió stabilitását. Hangsúlyozta, hogy Lengyelország a tagság révén gazdasági előnyökhöz jutott és az EU jelenlegi kihívásai, például az új tagállamok csatlakozása, nagy odafigyelést követelnek.
Végezetül a külügyminiszter visszatért a védelmi kiadások kérdésére:
Mindig van kompromisszum a fegyverek és a jólét között. Lengyelország nem engedheti meg, hogy a történelem megismételje önmagát. Fizetni fogunk, amennyit kell, hogy megvédjük országunkat
– mondta Sikorski. Korábban arról is írtunk, hogy a legújabb közvélemény-kutatás szerint a lengyel társadalom többsége nem támogatja a kötelező katonai szolgálat visszaállítását.