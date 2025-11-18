Megdöbbentő bejelentést tett a lengyel vezérkari főnök – ezt mindeképp látnia kell!

Oroszország megkezdte a felkészülést a Lengyelországgal vívott háborúra, miközben Moszkva továbbra is fokozza kibertámadásait és szabotázsakcióit lengyel földön – jelentette be Wiesław Kukula, a lengyel fegyveres erők vezérkari főnöke november 17-én. A bejelentés néhány órával azután érkezett, hogy Lengyelország újabb szabotázsakcióval szembesült a Varsó és Lublin közötti vasútvonalon – írja a Kyiv Independent.

Lengyelország már a háborúra készül a tábornok szerint

Fotó: ALEKSANDER KALKA / NurPhoto

Oroszország megkezdte a háborúra való felkészülés időszakát. Olyan környezetet építenek itt, amelynek célja, hogy kedvező feltételeket teremtsen egy potenciális agresszióhoz lengyel területen

– nyilatkozta Kukula a lengyel közrádiónak.

Kukula megjegyzései mindössze néhány órával azelőtt hangzottak el, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök bejelentette, hogy a Varsó és Lublin közötti vasútvonalat „példátlan szabotázsakció” keretében felrobbantották . A vasútvonal összeköti Ukrajnát a létfontosságú nyugati segélyszállítmányokkal.

Bár Lengyelország hivatalosan nem nevezett meg gyanúsítottat a robbanással kapcsolatban, Varsó aggodalmát fejezte ki az elmúlt években Lengyelországot célzó szabotázs- és kémkedési tevékenységek egyre növekvő száma miatt, amelyek számos esetben orosz vagy belarusz hírszerző szolgálatokhoz köthetőek.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azt sugallta, hogy a robbanás egy újabb orosz hibrid támadás lehetett, amelynek célja a „válaszok tesztelése”.

„Ha valaki már átélt háborút, az tudja, hogy amit ma tapasztalunk, az nem egy valódi háború; valójában egy háború előtti helyzet – vagy amit hibrid hadviselésnek nevezünk” – mondta Kukula.

A NATO és Moszkva közötti súrlódások fokozódtak, mióta a szövetségesek Kijev mögé álltak Oroszország 2022-es teljes körű ukrajnai inváziója után. A megjegyzések visszhangozzák a nyugati tisztviselők figyelmeztetéseit Moszkva egyre fokozódó hibrid műveleteivel kapcsolatban Európa-szerte, beleértve a dróntámadásokat, a szabotázst és a kibertámadásokat.

Őszintén szólva, mindig is egy háború előtti időszakban vagyunk; még a hidegháború is ilyen időszak volt. Arról van szó, hogy hogyan kezeljük ezt a háború előtti időszakot, hogyan építsünk ki egy hatékony elrettentési politikát, amely nagyrészt a védelmi képességeinkre, de a polgárok hozzáállására is épül

– tette hozzá a lengyel tábornok.