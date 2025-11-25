Macron nagy háborúra készül

Franciaország a jelek szerint új korszakba lép a honvédelem terén: a tervezett rendszer lényege, hogy rövid idő alatt több kiképzett állampolgárt lehessen a hadseregbe vagy a tartalékos erőkhöz irányítani. Macron a következő évtized közepére 105 ezer fős tartalékos állomány felépítését tűzte ki célul, válaszul az orosz–európai viszony romlására. A francia átalakítás illeszkedik abba a trendbe, amely több európai országban is érzékelhető, hiszen Berlin és Varsó szintén saját védelmi kapacitásait bővíti. Közel a harmadik világháború.

Macron a következő évtized közepére 105 ezer fős tartalékos állomány felépítését tűzte ki célul Fotó: AFP

Macron nagy bejelentésre készül

A francia kormány egy olyan önkéntes katonai szolgálati program bevezetésére készül, amely jelentős átalakítást hozhat az ország védelmi rendszerében. Emmanuel Macron francia elnök várhatóan csütörtökön mutatja be az új önkéntes katonai szolgálatot, és a legtöbb politikai párt valószínűleg támogatni fogja a tervet – írja a Politico.

A cél egyértelmű: minél több kiképzett embert irányítani az aktív hadsereghez vagy a tartalékosokhoz, és ezzel megerősíteni Franciaország felkészültségét az Oroszország által jelentett fenyegetéssel szemben.

Az elmúlt években a katonai szolgálat visszaállítása időről időre felmerült a francia politikában – egyesek a fiatalok fegyelmezésének, mások a társadalmi kohézió erősítésének eszközeként tekintettek rá. Most azonban a hangsúly egyértelműen a biztonságpolitikai helyzeten van.

Európa-szerte nő az aggodalom, hiszen a figyelmeztetések szerint Vlagyimir Putyin akár már 2028-ban katonai akciót indíthat egy NATO-tagállam ellen.

Nem Franciaország az egyetlen, amely újra fontolóra veszi a katonai szolgálat valamilyen formáját. Németországban például már megegyezés született arról, hogy a 18 éves férfiaknak kötelező lesz regisztrálniuk és orvosi vizsgálaton részt venniük. Magát a sorkatonaságot azonban csak akkor vezetnék be újra, ha az önkéntesek száma nem fedezné a hadsereg igényeit. Lengyelország hasonlóképpen a teljes felnőtt férfilakosság kiképzését tűzte ki célul, ám ott sem tértek vissza a kötelező szolgálathoz még. Hélène Conway-Mouret, a francia szenátus külügyi és védelmi bizottságának szocialista tagja szerint Franciaország nincs egyedül azzal a törekvéssel, hogy a reguláris erőkön túl is mozgósítsa a nemzet erőforrásait.