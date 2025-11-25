Macron nagy háborúra készül

Franciaország a jelek szerint új korszakba lép a honvédelem terén: a tervezett rendszer lényege, hogy rövid idő alatt több kiképzett állampolgárt lehessen a hadseregbe vagy a tartalékos erőkhöz irányítani. Macron a következő évtized közepére 105 ezer fős tartalékos állomány felépítését tűzte ki célul, válaszul az orosz–európai viszony romlására. A francia átalakítás illeszkedik abba a trendbe, amely több európai országban is érzékelhető, hiszen Berlin és Varsó szintén saját védelmi kapacitásait bővíti. Közel a harmadik világháború.
Macron nagy bejelentésre készül
A francia kormány egy olyan önkéntes katonai szolgálati program bevezetésére készül, amely jelentős átalakítást hozhat az ország védelmi rendszerében. Emmanuel Macron francia elnök várhatóan csütörtökön mutatja be az új önkéntes katonai szolgálatot, és a legtöbb politikai párt valószínűleg támogatni fogja a tervet – írja a Politico.
A cél egyértelmű: minél több kiképzett embert irányítani az aktív hadsereghez vagy a tartalékosokhoz, és ezzel megerősíteni Franciaország felkészültségét az Oroszország által jelentett fenyegetéssel szemben.
Az elmúlt években a katonai szolgálat visszaállítása időről időre felmerült a francia politikában – egyesek a fiatalok fegyelmezésének, mások a társadalmi kohézió erősítésének eszközeként tekintettek rá. Most azonban a hangsúly egyértelműen a biztonságpolitikai helyzeten van.
Európa-szerte nő az aggodalom, hiszen a figyelmeztetések szerint Vlagyimir Putyin akár már 2028-ban katonai akciót indíthat egy NATO-tagállam ellen.
Nem Franciaország az egyetlen, amely újra fontolóra veszi a katonai szolgálat valamilyen formáját. Németországban például már megegyezés született arról, hogy a 18 éves férfiaknak kötelező lesz regisztrálniuk és orvosi vizsgálaton részt venniük. Magát a sorkatonaságot azonban csak akkor vezetnék be újra, ha az önkéntesek száma nem fedezné a hadsereg igényeit. Lengyelország hasonlóképpen a teljes felnőtt férfilakosság kiképzését tűzte ki célul, ám ott sem tértek vissza a kötelező szolgálathoz még. Hélène Conway-Mouret, a francia szenátus külügyi és védelmi bizottságának szocialista tagja szerint Franciaország nincs egyedül azzal a törekvéssel, hogy a reguláris erőkön túl is mozgósítsa a nemzet erőforrásait.
Mint fogalmazott, az orosz fenyegetés fényében ez az elképzelés még aktuálisabbá vált.
A francia program várhatóan komoly katonai kiképzést foglal majd magában, ám a kötelező katonai szolgálat visszaállítása egyelőre nincs napirenden. A sorozást még Jacques Chirac szüntette meg 1997-ben, és azóta sem merült fel komolyan a kötelező rendszer visszahozása.
Emmanuel Macron csütörtökön látogatja meg a 27. hegyi gyalogsági dandárt Varces-ban, ahol az Elysée-palota szerint be is jelenti a döntést. A közleményben hangsúlyozták: a köztársasági elnök kiemeli majd, hogy a nemzetet és annak erkölcsi erejét fel kell készíteni a növekvő fenyegetésekre.
A bevezetés mindazonáltal jogalkotási módosítást igényel. A kormány azt ígéri, hogy december 21-ig benyújtja a katonai tervezési törvény frissített változatát, amely tartalmazza majd az új rendszert.
Érdekesség, hogy Macron e javaslata ritka politikai egyetértést váltott ki Franciaországban.
A konzervatívok és a jobboldal vezetői – köztük Cédric Perrin és Jordan Bardella – egyaránt támogatják a tervet. Bardella ugyan úgy véli, a sorozás megszüntetése hiba volt, és hosszú távon újra kötelezővé kellene tenni a katonai szolgálatot, de azt is elismeri, hogy jelenleg nincs meg a pénzügyi fedezet a teljes francia ifjúság kiképzésére.
A baloldalon sem várható komoly ellenállás: Conway-Mouret szerint egy önkéntes programmal aligha lenne bárkinek problémája.
Franciaország célja, hogy 2035-re 105 ezer főre növelje tartalékos állományát, ami jóval több a 2024-ben meglévő közel 44 ezer főnél. A katonai vezetés már korábban is figyelmeztetett: a csökkenő népesség miatt egyre nehezebb lesz toborozni.Macron először júliusban vetette fel a tervet, majd szeptemberben a miniszterelnöki hivatal is utalt arra, hogy készül egy átalakított, önkéntes katonai szolgálati rendszer. Most pedig eldőlni látszik, hogy a francia hadsereg valóban új korszakba lép.
Európát háborúra készíti a francia vezérkari főnök
Korábban írtunk arról is, hogy Franciaországban példátlanul kemény figyelmeztetéssel fordult a polgármesterekhez Fabien Mandon, a francia hadsereg vezérkari főnöke: szerinte a nemzetnek három–négy éven belül készen kell állnia egy Oroszországgal való esetleges konfrontációra, és a lakosságot nyíltan fel kell készíteni a háborús kockázatokra. A beszéd legsokkolóbb része az volt, amikor Mandon azt mondta:
Ha meg akarjuk védeni a nemzetet, el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyermekeinket, és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem vagyunk készen, veszélyben vagyunk.