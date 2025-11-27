Macron bejelentette a béke utáni európai katonai tervet Ukrajnának

Emmanuel Macron bejelentette egy új, Franciaország és az Egyesült Királyság által vezetett munkacsoport létrehozását, amely az USA és Törökország részvételével dolgozza ki a biztonsági garanciákat. Keir Starmer brit miniszterelnök szerint a multinacionális erő kulcsszerepet játszana Ukrajna biztonságának garantálásában, London pedig kész katonákat küldeni, főként háttérfeladatokra. A koalíció több tagja légvédelmi és haditengerészeti támogatást, valamint az ukrán haderő újjáépítését is vállalja. Elemzők ugyanakkor figyelmeztetnek: ha az amerikai biztonsági garanciák nem lesznek szilárdak, az európai erő jelenléte hiteltelenné válhat.

A háborúpárti európai elit már most arról egyeztet, hogyan támogassák Ukrajnát egy esetleges békemegállapodás után Fotó: AFP

Európai katonákat küldenének Ukrajnába

A Politico arról számolt be, hogy az Ukrajnával kötendő esetleges békemegállapodás közeledtével Franciaország és Nagy-Britannia már most megtervezi katonai szerepvállalását az országban. Emmanuel Macron kedden bejelentette egy új, az Egyesült Államok támogatásával létrehozott közös munkacsoport felállítását, amelynek célja „végleges biztonsági garanciák” kidolgozása, ha békeszerződés születik.

Európa vezetői igyekeznek véglegesíteni terveiket, hogy multinacionális katonai erővel támogassák Ukrajnát, amennyiben sikerül békemegállapodást kötni Oroszországgal.

A diplomáciai tevékenységek és a folyamatos tárgyalások fokozott figyelmet generáltak, így kedden a szövetséges országok virtuális találkozóra gyűltek össze a „Hajlandók koalíciója” keretében. Úgy tűnik, az esemény legalább részben elnyerte az Egyesült Államok támogatását is.

A találkozó célja az volt, hogy szolidaritást mutassanak Kijevvel, amely kényes tárgyalásokat folytat Washingtonnal, valamint hogy a 33 tagú koalíció betartsa ígéretét, miszerint a szavakat tettekkel is alátámasztja.

Macron bejelentése szerint az új munkacsoportot Franciaország és Nagy-Britannia vezeti, az Egyesült Államok és Törökország részvételével. Feladata az európai katonai támogatás részleteinek kidolgozása lesz a békeegyezmény keretében.

A következő napokban pontosan meghatározhatjuk az egyes országok hozzájárulását, és végleges biztonsági garanciákat tudunk bemutatni

– ígérte a francia elnök. Keir Starmer brit miniszterelnök a telefonkonferencián hangsúlyozta, hogy a „multinacionális erő” döntő szerepet játszik majd Ukrajna biztonságának garantálásában. A konferencián Marco Rubio amerikai külügyminiszter is részt vett, ami jelezte az Egyesült Államok elkötelezettségét a terv iránt. Az Elysée egyik tisztviselője szerint az új munkacsoport „új koherenciát” ad a transzatlanti biztonsági garanciákról szóló tárgyalásoknak.

Elemzők ugyanakkor óvatosságra intenek.

Ed Arnold, a londoni Royal United Services think tank szakértője figyelmeztetett, hogy ha az amerikai biztonsági garanciák nem kerülnek szilárdan rögzítésre, a koalíció „nagyon veszélyes helyzetbe kerülhet, mivel olyan erőt vet be, amelynek hátterét mélyen legbelül nem tartja hitelesnek”.