Folytatódik a háborús készülődés Párizsban

Jelentős biztonságpolitikai fordulatot hirdetett meg Emmanuel Macron francia köztársasági elnök a Francia-Alpokban található varces-i katonai bázison. Az államfő bejelentése szerint Franciaország – az Európai Unió egyetlen atomfegyverrel rendelkező, globális hatósugarú katonai nagyhatalma – közel harminc év után ismét bevezeti a nemzeti katonai szolgálat intézményét. Bár a program egyelőre önkéntes alapú és tíz hónapos időtartamra szól mind a férfiak, mind a nők számára, illeszkedik Macron háborúra hergelő politikájába.

Macron Fabien Mandon vezérkari főnök felháborító kijelentése mögé állt (Fotó: AFP)

Mint arról beszámoltunk, Fabien Mandon francia vezérkari főnök a minap arra hívta fel a figyelmet, hogy az európaiaknak hozzá kell szokniuk a gondolathoz, hogy háborúban veszíthetik el a gyerekeiket. Macron pedig – aki korábban maga is többször riogatott az orosz fenyegetés veszélyével – ahelyett, hogy megfeddte volna a katonai vezetőt, kiállt mellette.

Mozgósításra van szükség: a nemzet mozgósítására, hogy megvédhesse önmagát

– fogalmazott drámai hangvételben a francia elnök.

Az Élysée-palota egyik illetékese szerint a javaslat kettős célt szolgál: egyrészt választ ad a fiatalok szolgálat iránti vágyára, másrészt – és ez a fajsúlyosabb indok – a fegyveres erőknek reagálniuk kell a „veszélyek felgyorsulására”.

Macron lépése nem egyedi Európában

Bár a francia lépés belpolitikai szempontból már-már forradalomnak számít, európai összevetésben inkább óvatosnak mondható. A kontinensen ugyanis éles törésvonal rajzolódik ki a földrajzi fekvés függvényében. Az Oroszországgal határos vagy ahhoz földrajzilag közel fekvő államok már nem finomkodnak: a balti államok és a skandináv országok többsége visszaállította a kötelező sorkatonaságot. Lettország és Horvátország a legutóbbi példa erre, de Litvánia már a Krím 2014-es annexiója után lépett, valamivel később pedig Svédország is követte a példáját.

Azonban míg a finneknél viszonylag magas a katonai szolgálat támogatottsága, ezzel nem minden ország van így. A legtöbb európai országban az emberek nem igazán vevők a háborúpárti riogatásra, így a társadalmi párbeszéd sokkal döcögősebb.