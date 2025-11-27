Folytatódik a háborús készülődés Párizsban

Jelentős biztonságpolitikai fordulatot hirdetett meg Emmanuel Macron francia köztársasági elnök a Francia-Alpokban található varces-i katonai bázison. Az államfő bejelentése szerint Franciaország – az Európai Unió egyetlen atomfegyverrel rendelkező, globális hatósugarú katonai nagyhatalma – közel harminc év után ismét bevezeti a nemzeti katonai szolgálat intézményét. Bár a program egyelőre önkéntes alapú és tíz hónapos időtartamra szól mind a férfiak, mind a nők számára, illeszkedik Macron háborúra hergelő politikájába.
Mint arról beszámoltunk, Fabien Mandon francia vezérkari főnök a minap arra hívta fel a figyelmet, hogy az európaiaknak hozzá kell szokniuk a gondolathoz, hogy háborúban veszíthetik el a gyerekeiket. Macron pedig – aki korábban maga is többször riogatott az orosz fenyegetés veszélyével – ahelyett, hogy megfeddte volna a katonai vezetőt, kiállt mellette.
Mozgósításra van szükség: a nemzet mozgósítására, hogy megvédhesse önmagát
– fogalmazott drámai hangvételben a francia elnök.
Az Élysée-palota egyik illetékese szerint a javaslat kettős célt szolgál: egyrészt választ ad a fiatalok szolgálat iránti vágyára, másrészt – és ez a fajsúlyosabb indok – a fegyveres erőknek reagálniuk kell a „veszélyek felgyorsulására”.
Macron lépése nem egyedi Európában
Bár a francia lépés belpolitikai szempontból már-már forradalomnak számít, európai összevetésben inkább óvatosnak mondható. A kontinensen ugyanis éles törésvonal rajzolódik ki a földrajzi fekvés függvényében. Az Oroszországgal határos vagy ahhoz földrajzilag közel fekvő államok már nem finomkodnak: a balti államok és a skandináv országok többsége visszaállította a kötelező sorkatonaságot. Lettország és Horvátország a legutóbbi példa erre, de Litvánia már a Krím 2014-es annexiója után lépett, valamivel később pedig Svédország is követte a példáját.
Azonban míg a finneknél viszonylag magas a katonai szolgálat támogatottsága, ezzel nem minden ország van így. A legtöbb európai országban az emberek nem igazán vevők a háborúpárti riogatásra, így a társadalmi párbeszéd sokkal döcögősebb.
Költségvetési korlátok és a fiatalok szkepticizmusa
A teljes körű sorkötelezettség visszaállítása azonban Nyugaton pénzügyi és infrastrukturális akadályokba ütközik. Párizs nyíltan elismeri: bár a védelmi költségvetést jelentősen növelték, az állam képtelen lenne egy teljes korosztályt, évi mintegy 800 ezer fiatalt behívni, elszállásolni és kiképezni.
Már nincsenek meg az erőforrásaink, feladtuk a laktanyákat
– ismerte el egy kormányzati forrás.
A cél így a realitásokhoz igazodik: 2035-ig évi 50 ezer önkéntest szeretnének toborozni.
A toborzás sikeressége azonban kérdéses. A European Council on Foreign Relations (ECFR) agytröszt kutatása szerint bár az európai lakosság többsége támogatná a sorkatonaság valamilyen formáját, éppen az érintett korosztály, a 18-29 évesek körében tapasztalható a legnagyobb ellenállás – még az olyan frontországokban is, mint Lengyelország vagy Románia.
A kormányok különböző ösztönzőkkel próbálkoznak. Németországban például a tervezett önkéntes szolgálatért havi 2600 eurós fizetést kínálnának, ami olyan magas összeg, hogy a versenyszféra már a munkaerő elszívásától tart. Ezzel szemben Franciaország várhatóan szerényebb, 1000 euró körüli juttatást biztosítana.
Más nyugati országokban a lelkesedés még csekélyebb. Nagy-Britanniában, ahol a lakosságnak csak egyharmada lenne hajlandó fegyvert fogni a hazájáért, Rishi Sunak korábbi miniszterelnök ugyan felvetette a katonai szolgálat ötletét, de a Munkáspárt hatalomra kerülésével a terv lekerült a napirendről. Spanyolországban pedig a baloldali kormány védelmi minisztere, Margarita Robles tavaly kijelentette: a sorkatonaság visszaállítása „senkinek meg sem fordult a fejében”.