Folytatódik a háborús készülődés Párizsban

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Közel három évtized után fordulóponthoz érkezett a francia politika. Emmanuel Macron bejelentette a katonai szolgálat újbóli bevezetését, igaz, egyelőre önkéntes alapon. A lépés nem elszigetelt jelenség, hanem az Európa-szerte tapasztalható militarizálódás újabb mérföldköve, amely mögött az ukrajnai háború és az Oroszországtól való félelem áll. Míg a kontinens keleti és északi végein már visszaállították a kötelező sorkatonaságot, a Nyugat még keresi az utat a társadalom mozgósítására – ám a fiatalok lelkesedése korántsem garantált.
Jelentős biztonságpolitikai fordulatot hirdetett meg Emmanuel Macron francia köztársasági elnök a Francia-Alpokban található varces-i katonai bázison. Az államfő bejelentése szerint Franciaország – az Európai Unió egyetlen atomfegyverrel rendelkező, globális hatósugarú katonai nagyhatalma – közel harminc év után ismét bevezeti a nemzeti katonai szolgálat intézményét. Bár a program egyelőre önkéntes alapú és tíz hónapos időtartamra szól mind a férfiak, mind a nők számára, illeszkedik Macron háborúra hergelő politikájába.

Macron Fabien Mandon vezérkari főnök felháborító kijelentése mögé állt
Macron Fabien Mandon vezérkari főnök felháborító kijelentése mögé állt (Fotó: AFP)

Mint arról beszámoltunk, Fabien Mandon francia vezérkari főnök a minap arra hívta fel a figyelmet, hogy az európaiaknak hozzá kell szokniuk a gondolathoz, hogy háborúban veszíthetik el a gyerekeiket. Macron pedig – aki korábban maga is többször riogatott az orosz fenyegetés veszélyével – ahelyett, hogy megfeddte volna a katonai vezetőt, kiállt mellette.

Mozgósításra van szükség: a nemzet mozgósítására, hogy megvédhesse önmagát

– fogalmazott drámai hangvételben a francia elnök.

Az Élysée-palota egyik illetékese szerint a javaslat kettős célt szolgál: egyrészt választ ad a fiatalok szolgálat iránti vágyára, másrészt – és ez a fajsúlyosabb indok – a fegyveres erőknek reagálniuk kell a „veszélyek felgyorsulására”.

Macron lépése nem egyedi Európában

Bár a francia lépés belpolitikai szempontból már-már forradalomnak számít, európai összevetésben inkább óvatosnak mondható. A kontinensen ugyanis éles törésvonal rajzolódik ki a földrajzi fekvés függvényében. Az Oroszországgal határos vagy ahhoz földrajzilag közel fekvő államok már nem finomkodnak: a balti államok és a skandináv országok többsége visszaállította a kötelező sorkatonaságot. Lettország és Horvátország a legutóbbi példa erre, de Litvánia már a Krím 2014-es annexiója után lépett, valamivel később pedig Svédország is követte a példáját.

Azonban míg a finneknél viszonylag magas a katonai szolgálat támogatottsága, ezzel nem minden ország van így. A legtöbb európai országban az emberek nem igazán vevők a háborúpárti riogatásra, így a társadalmi párbeszéd sokkal döcögősebb.

Költségvetési korlátok és a fiatalok szkepticizmusa

A teljes körű sorkötelezettség visszaállítása azonban Nyugaton pénzügyi és infrastrukturális akadályokba ütközik. Párizs nyíltan elismeri: bár a védelmi költségvetést jelentősen növelték, az állam képtelen lenne egy teljes korosztályt, évi mintegy 800 ezer fiatalt behívni, elszállásolni és kiképezni.

Már nincsenek meg az erőforrásaink, feladtuk a laktanyákat

– ismerte el egy kormányzati forrás.

A cél így a realitásokhoz igazodik: 2035-ig évi 50 ezer önkéntest szeretnének toborozni.

A toborzás sikeressége azonban kérdéses. A European Council on Foreign Relations (ECFR) agytröszt kutatása szerint bár az európai lakosság többsége támogatná a sorkatonaság valamilyen formáját, éppen az érintett korosztály, a 18-29 évesek körében tapasztalható a legnagyobb ellenállás – még az olyan frontországokban is, mint Lengyelország vagy Románia.

A kormányok különböző ösztönzőkkel próbálkoznak. Németországban például a tervezett önkéntes szolgálatért havi 2600 eurós fizetést kínálnának, ami olyan magas összeg, hogy a versenyszféra már a munkaerő elszívásától tart. Ezzel szemben Franciaország várhatóan szerényebb, 1000 euró körüli juttatást biztosítana.

Más nyugati országokban a lelkesedés még csekélyebb. Nagy-Britanniában, ahol a lakosságnak csak egyharmada lenne hajlandó fegyvert fogni a hazájáért, Rishi Sunak korábbi miniszterelnök ugyan felvetette a katonai szolgálat ötletét, de a Munkáspárt hatalomra kerülésével a terv lekerült a napirendről. Spanyolországban pedig a baloldali kormány védelmi minisztere, Margarita Robles tavaly kijelentette: a sorkatonaság visszaállítása „senkinek meg sem fordult a fejében”.

 

