Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Fontos!

Európa újra fegyverkezik – Németország háborús korszakot hirdetett!

emmanuel macron

Macront már a franciák sem bírják

47 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Emmanuel Macron francia elnök megszilárdította státuszát, mint az Ötödik Köztársaság egyik leggyűlöltebb vezetője. Macron népszerűségi mutatója 11 százalékra zuhant egy új közvélemény-kutatás szerint.
Link másolása
Vágólapra másolva!
emmanuel macronfelmérésFranciaország

Macron ezzel eléri elődje, Francois Hollande által 2016-ban elért történelmi mélypontot – írja az Origo. 

Macron népszerűsége történelmi mélyponton
Macron népszerűsége történelmi mélyponton
Fotó: AFP

A Verian Group 1000 válaszadó körében végzett és a Le Figaro magazinban publikált felmérése öt százalékpontos csökkenést jelent a szeptemberi, már amúgy is siralmas 16 százalékhoz képest.

Hollande, Macron egykori mentora, 2016 végén érte el ezt a mélypontot, miután Franciaországban súlyos munkanélküliség és biztonsági problémák merültek fel. Ez végül arra késztette, hogy lemondjon az újraválasztásról – emlékeztet a Brussles Signal hírportál. 

Az elnök támogatottságának csökkenése a különböző demográfiai csoportokban is megfigyelhető: 

a 65 év felettiek körében – ami hagyományosan Macron egyik erőssége – meredeken, 11 százalékponttal csökkent a népszerűsége, a nyugdíjasok körében pedig kilenc százalékponttal.

A jobboldali szimpatizánsok 94 százaléka negatívan, a baloldali szavazók pedig mindössze 11 százalékkal támogatják.

Más közvélemény-kutatások hasonlóan komor képet festenek.

Egy Ipsos-felmérés, amely a hónap elején készült, 19 százalékra becsülte Macron támogatottságát, míg az Odoxa hónap közepén közzétett adatai szerint mindössze 20 százalék tartja őt „jó elnöknek”, ami még mindig meghaladja Hollande 2014-es 13 százalékos mélypontját. Egy október eleji Elabe-felmérés pedig 14 százalékon mutatta az eredményét.

Sébastien Lecornu miniszterelnök jobban teljesít, hat százalékponttal 25 százalékra növelte népszerűségét az érzékelt stabilitásnak köszönhetően, miután túlélte a többszöri bizalmatlansági indítványokat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!